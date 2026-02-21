Irrer Blitzstart des BSC – Lam deutlich – Abbach geht baden

Unter anderem die Nord-Bezirksligisten FC Amberg und 1.FC Schlicht proben am Samstag. – Foto: Josef Trummer

Der Testspiel-Samstag ist in vollem Gange! Während sämtliche Nachholspiele in der Bayern- und Landesliga mit Oberpfälzer Beteiligung abgesagt werden mussten, kann zumindest auf Kunstrasen weitestgehend der Ball rollen. Wenngleich auch hier einige Partien abgesagt werden mussten. Unter anderem standen sich der ASV Cham und die DJK Ammerthal doch nicht gegenüber. Grund war jedoch nicht die Witterung, sondern eine Grippewelle plus einige Verletzte auf Ammerthaler Seite.

Einen Blitzstart legte der BSC Regensburg hin. Beim 7:1-Erfolg gegen Kreisligist Wiesent führte der Bezirksligist nach einer Viertelstunde bereits mit 5:1! Deutliche Siege feierten auch die SpVgg Lam (4:0 in Ruhmannsfelden) und der 1.FC Schlicht (3:0 in Raigering). So laufen die überregionalen Testspiele vom Samstag.

Abgesagt wurden folgende Begegnungen: FC Thalmassing – ASV Undorf, FC Tegernheim – VfB Bach, ASV Cham – DJK Ammerthal, FSV Prüfening – TSV Langquaid, ATSV Kelheim – SV Breitenbrunn.