Irrer Blitzstart des BSC – Kötzting 8:2 – Abbach geht baden

Klare Testsiege feierten die Nord-Bezirksligisten FC Amberg (in gelb) und 1.FC Schlicht (grün). – Foto: Josef Trummer

Prall gefüllter Testspiel-Samstag in der Oberpfalz! Während sämtliche Nachholspiele in der Bayern- und Landesliga mit Oberpfälzer Beteiligung abgesagt werden mussten, konnte zumindest auf Kunstrasen weitestgehend der Ball rollen. Wenngleich auch hier einige Partien abgesagt werden mussten. Unter anderem standen sich der ASV Cham und die DJK Ammerthal doch nicht gegenüber. Grund war jedoch nicht die Witterung, sondern eine Grippewelle plus einige Verletzte auf Ammerthaler Seite.

Einen Blitzstart legte der BSC Regensburg hin. Beim 9:1-Kantersieg gegen Kreisligist Wiesent führte der Bezirksligist nach einer Viertelstunde bereits mit 5:1! Deutliche Siege feierten auch die Landesligisten 1. FC Bad Kötzting (8:2 gegen SpVgg Weiden II) und SpVgg Lam (4:0 in Ruhmannsfelden). Die U21 des SSV Jahn Regensburg gab im Bayernliga-Duell mit dem SV Schalding eine Zwei-Tore-Führung aus der Hand und verlor noch 2:3. Moral bewies hingegen der ASV Burglengenfeld, der dank zweier später Tore sein Match gegen den FC Weiden-Ost doch noch für sich entschied.

Abgesagt wurden folgende Begegnungen: FC Thalmassing – ASV Undorf, FC Tegernheim – VfB Bach, ASV Cham – DJK Ammerthal, FSV Prüfening – TSV Langquaid, ATSV Kelheim – SV Breitenbrunn.