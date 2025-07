Irrer Auftakt: Derbys, Pokal - und gleich eine Spielverlegung?

Nein, von einem sanften Hineintasten in die neue Spielzeit kann da wahrlich nicht die Rede sein: Den Auftakt der Saison 2025/2026 in der Bayernliga Nord als "irre" zu bezeichnen, ist keinesfalls übertrieben. Dass der Spielplan regelmäßig Derbys mit sich bringt, ist vollkommen normal. Eltersdorf vs. Stadeln und Kornburg vs. Großschwarzenlohe wird ohnehin eindeutige die Show gestohlen.