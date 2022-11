Irrem Derby folgt für Hinterland-Duo "Marburger Wochenende" TEaser VL MITTE: +++ Nach dem 3:3 am letzten Sonntag waren Biedenkopfer wie Breidenbacher fassungslos. Klar ist, der VfL muss beim VfB Marburg besser spielen, der FV gegen Blau-Gelb gut bis zum... +++

MARBURG-BIEDENKOPF - Nach dem spektakulären 3:3 im Derby, das aber keinem wirklich weiterhilft, warten auf die beiden Hinterland-Vertreter Kräftemessen mit Topklubs aus Marburg. Der FV Breidenbach begrüßt am Sonntag (14 Uhr) die Sportfreunde/Blau-Gelb, der VfL Biedenkopf gastiert bereits am Samstag (16 Uhr) beim VfB, der an der Tabellenspitze steht.