Irre Wende im Derby: Sechs Tore in 30 Minuten bringen Eichenau drei wichtige Punkte

So ein Fußballspiel hat man lange nicht gesehen. In zwei gänzlich unterschiedlichen Halbzeiten bezwang der FC Eichenau den SC Maisach.

Maisach – Was für ein verrücktes Derby in Maisach. Die Elf von SCM-Trainer Thomas Stehle führte zur Pause mit 2:0 und schien auf einen sicheren Sieg zuzusteuern. In den zweiten 45 Minuten drehte der FC Eichenau den Spieß aber um, erzielte sechs Tore und feierte einen für den direkten Klassenerhalt immens wichtigen 6:2-Auswärtserfolg.

Der Platzverweis von Maisachs Josue Kabeya kurz vor der Halbzeitpause allein konnte nicht den Ausschlag für die komplett unterschiedliche zweite Halbzeit gewesen sein, war aber vielleicht doch richtungsweisend für die Elf von Eichenaus Spielertrainer Sebastian Schmeiser. Eichenaus Co-Trainer Markus Wex machte die Wende an mehreren Dingen fest: die eine Halbzeit lang in Unterzahl spielenden Gastgeber, die Umstellung in der Eichenauer Mannschaft auf Dreierkette und die Einwechselung des Spielertrainers. „Allein die Präsenz von Schmeiser vorne drin macht viel aus“, so Wex. „In der Halbzeit haben wir uns nochmals richtig gepusht und gegenseitig aufgemuntert: Da geht noch was!“

Für die Gäste aus Eichenau ging es in der Tat um viel. Entsprechend motiviert ging die Schmeiser-Elf ins Spiel und hatte anfangs auch zwei gute Chancen, um in Führung zu gehen. Doch mit Fortdauer des Spiels bei leichtem Nieselregen fand die Stehle-Elf immer besser ins Spiel und ging durch einen Freistoß von Stefan Heiß mit 1:0 in Führung. Wenig später jubelten erneut die Maisacher, als Manuel Zeitler im zweiten Versuch den Ball zum 2:0 ins Eichenauer Tor setzte. Dem Sturmlauf der Eichenauer im zweiten Durchgang hatte die in Unterzahl spielende Stehle-Elf aber nichts mehr entgegenzusetzen. Allein Nico Stotz konnte dreimal jubelnd abdrehen, Nick Sander zweimal und einmal traf Georg Jackes. (Dieter Metzler)