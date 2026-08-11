Irre: Sonnenfinsternis stellt weitere Pokalspiele infrage

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Für den morgigen Mittwochabend sind im Fußball-Bezirk Nordschwarzwald 25 Spiele der Qualifikationsrunde im Bezirkspokal angesetzt. Wegen einer partiellen Sonnenfinsternis könnte die Helligkeit während der Abendpartien allerdings deutlich vermindert und ungewöhnlich sein.

Pokalspielleiter Martin Stede hat sich deshalb mit einer Mitteilung an alle Vereine gewandt. „Liebe Fußballfreunde, ich möchte auf das Thema Sonnenfinsternis am morgigen Mittwoch eingehen. Das Thema war in den vergangenen Tagen sehr präsent, wurde im Zusammenhang mit unseren Spielen am Mittwochabend aber möglicherweise nicht überall ausreichend berücksichtigt.“

Rund 90 Prozent Bedeckung

Für die Region Nordschwarzwald erwartet Martin Stede am Mittwochabend eine sehr starke partielle Sonnenfinsternis. Sie beginnt etwa gegen 19:22 Uhr. Die maximale Bedeckung wird ungefähr zwischen 20:15 und 20:17 Uhr erreicht. In der Region sollen rund 90 Prozent der Sonnenscheibe bedeckt sein.

Besonders zwischen 20:05 und 20:25 Uhr

Eine vollständige Dunkelheit wie bei einer totalen Sonnenfinsternis wird nach Angaben von Martin Stede zwar nicht erwartet. Zwischen etwa 20:05 und 20:25 Uhr müsse allerdings mit einer deutlich verminderten und ungewöhnlichen Helligkeit gerechnet werden. Gleichzeitig stehe die Sonne zu diesem Zeitpunkt bereits sehr tief und geht gegen etwa 20:40 Uhr unter.

Flutlicht rechtzeitig prüfen

Martin Stede geht davon aus, dass alle Vereine, die am Mittwochabend ein Heimspiel austragen, über entsprechendes Flutlicht verfügen und dieses bei Bedarf rechtzeitig einschalten können. „Ich gehe davon aus, dass alle Vereine, die am Mittwochabend ein Heimspiel austragen, über ein entsprechendes Flutlicht verfügen und dieses bei Bedarf rechtzeitig zugeschaltet werden kann, sodass die Spiele ordnungsgemäß zu Ende gespielt werden können. Bitte prüft dies dennoch schnellstmöglich noch einmal vor Ort.“

Verlegung auf Donnerstag möglich

Sollte ein Verein nicht über ausreichendes Flutlicht verfügen oder aus anderen Gründen absehbar sein, dass die Partie wegen der Lichtverhältnisse nicht ordnungsgemäß beendet werden kann, bittet Martin Stede um eine schnellstmögliche Rückmeldung. In diesem Fall müsste kurzfristig reagiert und eine Verlegung des Spiels um einen Tag auf Donnerstag geprüft beziehungsweise vorgenommen werden.

Zunächst sollen die Spiele stattfinden

Bislang hat sich kein Verein mit entsprechenden Problemen gemeldet. Martin Stede geht deshalb zunächst davon aus, dass die angesetzten Spiele am morgigen Mittwoch wie geplant stattfinden können. Gleichzeitig bittet er um eine umgehende Rückmeldung, falls Schwierigkeiten zu erwarten sind, damit rechtzeitig reagiert werden kann.

Ostwürttemberg hat bereits Spiele verlegt

Im Fußball-Bezirk Ostwürttemberg wurde die Sonnenfinsternis bereits zum Anlass für eine Verlegung genommen. Dort wurden 26 Spiele zweite Runde des Bezirkspokals, die für Mittwoch, 12. August 2026, geplant waren, auf Donnerstag, 13. August 2026, verschoben.