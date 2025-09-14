Irre Schlussphase! Hallbergmoos siegt dank späten Toren und Sensationstransfer

Mit 2:0 schläft Landesligist VfB Hallbergmoos den VfB Freilassing. Garanten für den Sieg war ein starker Schlussspurt - und ein Sensationstransfer.

Hallbergmoos - Erst gab es die große Überraschung, dann harte Arbeit. Dank Sensationstransfer und späten Toren gewann der Landesligist VfB Hallbergmoos mit 2:0 (0:0) gegen den ESV Freilassing.

Henrik wer? Das fragten sich die Fans beim Verlesen der Aufstellung. Im Tor stand Henrik Regitnig, der Kanadier ist und vor ein paar Jahren als Profi in Schweden spielte. Angesichts der Personalsorgen auf dieser Position verpflichtete der VfB wenige Tage vor dem Match den vertragslosen Torwart, der einen Freilassinger Angriff nach dem anderen zunichte machte. Der Keeper agierte äußerts souverän und bekam auch einige miese Rückpässen seiner Vorderleute in den Griff.

In der ersten Halbzeit waren die Gäste der Führung näher, weil der VfB teilweise um das Tor bettelte. Das Passspiel war unsauber, und zwei der besagten Rückpässe brachten den Debüt-Schlussmann mehr in Not als gegnerische Angriffe. Nach vorne ging gar nichts, so dass Trainer Andreas Giglberger Mitte der ersten Halbzeit zwei Reservisten zum Warmmachen schickte. Die Botschaft kam an.

Nach dem Seitenwechsel bekam das Spiel ein anderes Gesicht. Hallbergmoos gewann leidenschaftlich Zweikämpfe und erarbeitete sich zumindest ein bisschen das berühmte Momentum. Die Hausherren suchten das schnelle Spiel nach vorne, wobei die Bälle oft nicht ankamen – wenn auch manchmal nicht viel fehlte.

Und dann, eine Viertelstunde vor dem Ende, explodierte die Parte regelrecht. Die Hausherren waren auf einmal sehr präsent und drängten auf das Tor, als gäbe es kein morgen. Der eingewechselte Duje lief alleine auf den Kasten zu, schoss aber überhastet den schon liegenden Keeper an (75.). 60 Sekunden später klatschte ein Freistoß von Julian Kristo an die Oberkante der Latte. Freilassing hatte nun völlig die Ordnung verloren, bekam keine Entlastung mehr zustande und konnte sich nur noch mit Notfouls behelfen. Dafür sah der ehemalige Hallbergmooser Christian Niederstrasser binnen drei Minuten erst Gelb und dann Gelbrot (77./80.) und musste vorzeitig vom Platz.

Der VfB hatte durch seine offensiven Wechsel nun die zweite Luft, hinzu kam die Überzahl. Bei Standards stand Freilassing auf verlorenem Posten – und in der 85. Minute köpfte Carl Opitz zum 1:0 ein. Das war diesmal kein Lucky Punch, sondern überfällig angesichts der Schlussoffensive. Tief in der Nachspielzeit gab es dann noch einmal Gelbrot für die Gäste und das Elfmetertor durch Mo Sassmann (94.) – was für eine Schlussviertelstunde!