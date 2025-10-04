Irre Schlussphase! ETSV zumindest für zwei Tage neuer Tabellenführer

Der ETSV Hamburg hat im Spitzenspiel der Oberliga Hamburg seine starke Form eindrucksvoll bestätigt und durch ein 3:1 (1:0) gegen den FC Teutonia 05 Ottensen zumindest vorübergehend die Tabellenführung übernommen. In einer intensiven Partie zweier spielstarker Teams setzte sich am Ende die größere Effektivität und individuelle Klasse der Eisenbahner durch.

ETSV-Trainer Jan-Philipp Rose zeigte sich nach dem Abpfiff zufrieden: „Wir haben heute gegen Teutonia eine gute Leistung gezeigt und uns am Ende verdient durchgesetzt. In der ersten Halbzeit spielten wir dominant, setzten den Gegner früh unter Druck und gingen folgerichtig in Führung. Nach dem Ausgleich hat meine Mannschaft Moral bewiesen, blieb fokussiert und erzielte schnell das 2:1.“ Mit dem anschließenden Treffer zum 3:1 durch Erolind Krasniqi vom Punkt sorgte der ETSV für die Entscheidung. Rose lobte vor allem die Reaktion seiner Mannschaft: „Weitere Chancen hätten das Ergebnis noch deutlicher gestalten können. Wir spielen aktuell unsere beste Oberligasaison und wollen diesen Weg fortsetzen.“