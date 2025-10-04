Irre Schlussphase! ETSV zumindest für zwei Tage neuer Tabellenführer

Der ETSV Hamburg hat im Spitzenspiel der Oberliga Hamburg seine starke Form eindrucksvoll bestätigt und durch ein 3:1 (1:0) gegen den FC Teutonia 05 Ottensen zumindest vorübergehend die Tabellenführung übernommen. In einer intensiven Partie zweier spielstarker Teams setzte sich am Ende die größere Effektivität und individuelle Klasse der Eisenbahner durch.
ETSV-Trainer Jan-Philipp Rose zeigte sich nach dem Abpfiff zufrieden: „Wir haben heute gegen Teutonia eine gute Leistung gezeigt und uns am Ende verdient durchgesetzt. In der ersten Halbzeit spielten wir dominant, setzten den Gegner früh unter Druck und gingen folgerichtig in Führung. Nach dem Ausgleich hat meine Mannschaft Moral bewiesen, blieb fokussiert und erzielte schnell das 2:1.“ Mit dem anschließenden Treffer zum 3:1 durch Erolind Krasniqi vom Punkt sorgte der ETSV für die Entscheidung. Rose lobte vor allem die Reaktion seiner Mannschaft: „Weitere Chancen hätten das Ergebnis noch deutlicher gestalten können. Wir spielen aktuell unsere beste Oberligasaison und wollen diesen Weg fortsetzen.“
Auch Teutonia-Trainer Mehdi Madani sah trotz der Niederlage Fortschritte: „Die Leistung meiner Mannschaft hat wie immer gestimmt, auch wenn das Ergebnis ärgerlich ist. In der ersten Halbzeit standen wir bewusst tiefer, haben kaum klare Chancen zugelassen und kassieren trotzdem das 0:1. Nach dem Ausgleich zum 1:1 wollten wir mehr – und kassieren prompt zwei Gegentore. Das war bitter, aber auf dieser Leistung können wir aufbauen.“
ETSV Hamburg – FC Teutonia 05 Ottensen 3:1 (1:0)
ETSV Hamburg: Tom Müller, Yannick Siemsen, Sebastian Hertner, Andy Appiah (83. Brandolf Duah), Lennart Appe, Eugenio Junior Lopes, Blerim Qestai (59. Ridel Varela Monteiro), Can Kömürcü, Erolind Krasniqi (90. Luke Sendzik), Nick Selutin (90. Vedat Düzgüner), Ogechika Heil (90. Dominik Akyol) - Trainer: Jan-Philipp Rose
FC Teutonia 05 Ottensen: Phil Kolvenbach, Makan Akpinar, Ryusei Abe, Jesse Jeremias Keller, Caner Levent Bektas (86. Harif Adam), Delali Pascal Srougbo, Arsen Kusyi (46. Eris Ibrahimi), Mustafa Efe Aktürk (46. Soobin Jung), Efekan Calikoglu (86. Abednego Daams), Elias Assiaw (70. Arbes Tahirsylaj), Elia Boachie Boakye - Trainer: Mehdi Saeedi-Madani
Schiedsrichter: Dominik Kopmann (Eintracht Norderstedt)
Tore: 1:0 Lennart Appe (7.), 1:1 Elia Boachie Boakye (76.), 2:1 Ridel Varela Monteiro (78.), 3:1 Erolind Krasniqi (81. Foulelfmeter)