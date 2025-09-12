Irre Schiedsrichterentscheidung beschäftigt das Sportgericht

Umso größer war das Entsetzen gerade auf Seiten des vermeintlichen Siegers, als dieser einen Blick in den Spielbericht warf. Denn da hatte der Mann an der Pfeife plötzlich einen 2:2-Endstand eingetragen. Weil ihm zwischenzeitlich offensichtlich selbst bewusst geworden war, dass ihm beim ersten Elfmeter ein krasser Fehler unterlaufen war und es die Doppelberührung des Hildener Spielers vor dem vermeintlichen 1:2 nicht gab.

Somit ging das Qualifikationsspiel am Verhandlungstisch in die Verlängerung. Auf Einspruch des Lohausener SV wurde die Spielwertung vor dem Kreisjugendsportgericht aufgehoben und die Partie zumindest formal neu angesetzt. Das Ende der kuriosen Geschichte: Ein Wiederholungsspiel wird es trotzdem nicht geben, da Hilden als Gruppenletzter so oder so nicht mehr aufsteigen kann und Lohausen als Tabellenführer schon sicher qualifiziert ist. Deshalb wurde die sportliche belanglose Partie wieder abgesetzt.