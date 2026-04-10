Irre Nachspielzeit: Landshut wendet Niederlage in Kötzting noch ab

Der 1. FC Bad Kötzting (in rot) verspielte gegen die SpVgg Landshut in der Nachspielzeit eine 2:0-Führung – Foto: Norbert Herrmann

Wird das Titelrennen in der Landesliga Mitte doch nochmal spannend? Die SpVgg Landshut remisierte zum dritten Mal in Folge und musste sich beim 1. FC Bad Kötzting mit einem 2:2 zufrieden geben. Bis zur 95.(!) Minute lagen die Gäste sogar mit 0:2 in Rückstand, konnten dann aber mit einem famosen Schlussspurt die drohende Niederlage noch abwenden. Gewinnt allerdings der Rangzweite TSV Seebach am Sonntag sein Gastspiel beim Schlusslicht FC Kosova Regensburg, dann sind die Beller-Schützlinge bis auf sechs Punkte am Primus dran und erwarten die Maier-Jungs zudem in eineinhalb Wochen im heimischen Waldstadion. Keinen Sieger gab es im Duell zwischen dem TSV Bogen und dem TSV Bad Abbach - Endergebnis 1:1. Zum zwölften(!) Mal hat sich der SV Etzenricht mit seinem jeweiligen Gegner die Punkte geteilt. Beim SSV Eggenfelden holten die Nord-Oberpfälzer, bei denen Spielercoach Andreas Wendl nach längerer Verletzungspause sein Comeback feierte, ein 2:2, verspielten dabei allerdings eine 2:0-Führung. Ein Auswärtsdreier wäre für den SVE im Abstiegskampf Gold wert gewesen.



Christian Ranzinger (Trainer 1. FC Bad Kötzting): "Vor dem Spiel hätten wir uns über einen Punkt gefreut, unmittelbar nach der Partie ist die Enttäuschung groß. Wir haben bis weit in die Nachspielzeit hinein 2:0 geführt und den Sieg dann noch leichtfertig aus der Hand gegeben. Extrem ärgerlich, weil wir ein richtig gutes Spiel gemacht haben. Landshut hatte mehr Ballbesitz, aber wir haben leidenschaftlich verteidigt und wenig zugelassen. Nach vorne hatten wir nicht viele, aber sehr gefährliche Momente. Schade, dass wir uns für einen beherzten Aufritt nicht mit einem Dreier belohnen konnten."



Max Maier (Sportlicher Leiter SpVgg Landshut): "Durch eine gute Moral haben wir noch einen Punkt geholt, der vielleicht am Ende noch ganz wichtig werden kann. Wir sind gut beraten, das Spiel offen zu analysieren, um nächsten Samstag wieder drei Zähler holen zu können."







Max Bachl-Staudinger (Trainer TSV Bogen): "Ein gerechtes Resultat in einem ordentlichen Landesliga-Spiel. Beide Mannschaften waren über weite Strecken auf Augenhöhe. Bad Abbach hat mehr auf lange Bälle gesetzt und war damit ein paar Mal richtig gefährlich. Bei uns hat etwas die Präzision in den finalen Aktionen gefehlt - dennoch war es ein anständiger Auftritt."







Johannes Stinglhammer (Sportlicher Leiter SSV Eggenfelden): "Durch zwei Unachtsamkeiten sind wir mit 0:2 in Rückstand geraten, haben dann aber tolle Moral bewiesen. Wir haben eine gute zweite Halbzeit gespielt und auf den Siegtreffer gedrückt. Leider konnten wir den dritten Treffer nicht erzielen, dennoch war es gegen einen guten verteidigenden Gegner, der mit langen Bällen und Standards stets gefährlich war, eine sehr ordentliche Mannschaftsleistung."





Andreas Wendl (Spielertrainer SV Etzenricht): "Wir haben eine sehr gute erste Hälfte gespielt und haben noch zwei super Chancen vergeben. In den zweiten 45 Minuten war es ein anderes Spiel. Eggenfelden hat gedrückt und wir hatten fast keine Entlastung mehr. Somit war das Unentschieden leistungsgerecht - allerdings hätten wir vor der Pause den Sack bereits zumachen können."