Mit seinem Treffer in der 101. sorgte die Nummer 7, Aykut Civelek, für viel Freude beim FC Coburg – Foto: Andreas Roith, Sportfoto Zink

Irre Nachspielzeit in Coburg - Neumarkt schiebt sich auf Platz 1 Erlangen gleicht in der 97. aus - und kassiert in der 101. doch noch das 2:1 gegen Coburg +++ Quecken siegen knapp gegen starke Gegner aus Cham +++ Neumarkt siegreich gegen Aufsteiger und nun Tabellenführer +++ Neudrossenfeld 1:0 gegen Gebenbach

Bayernliga Nord, der 7. Spieltag am Freitagabend: Ein Wechselbad der Gefühle gab es zwischen FC Coburg und Erlangen. Nachdem in der ersten Halbzeit kaum etwas passierte, war in der zweiten Hälfte umso mehr geboten. Dior Zabergja und Keeper Emmanuel Agyekum von Erlangen krachten Anfang der zweiten Halbzeit zusammen, das Spiel musste 15 Minuten unterbrochen werden und der Verteidiger musste auch ausgewechselt werden. Die Führung für die Hausherren aus Coburg konnte Lucas Jacob in der 75. Spielminute erzielen. In Minute 83. bekamen die Gäste die Chance vom Punkt, doch den Strafstoß von Burak Ayvaz parierte Luis Krempel. Aber in der 97. folgte erneut der Elfmeterpfiff - diesmal übernahm Lucas Markert die Verantwortung und verwandelte den Strafstoß zum 1:1-Ausgleich. Doch das Spiel hatte nochmal eine Wendung parat: In der 11(!) Minute der Nachspielzeit konnte der Kapitän Aykut Civelek einen Freistoß zum 2:1 für Coburg in die Maschen zimmern. Der ASV Neumarkt bezwang den Aufsteiger FSV Stadeln mit 2:0 und schiebt sich dadurch in der Tabelle an Ihnen vorbei auf den ersten Tabellenrang. Ein etwas zerfahrenes Spiel bekamen die Fans in Neudrossenfeld zu sehen. Am Ende siegen die Hausherren dank einem Treffer von Moritz Hütter in der 83. Spielminute knapp mit 1:0. In einem spannenden Duell konnte sich Eltersdorf knapp mit 1:0 gegen den ASV Cham durchsetzten. Beide Teams hatten ihre Drangphasen in der Partie, am Ende gingen aber die Quecken dank einem späten Treffer als Sieger vom Feld.

Heute, 18:30 Uhr TSV Neudrossenfeld Neudrossenf. DJK Gebenbach Gebenbach 1 0 Abpfiff

Andreas Baumer, Trainer TSV Neudrossenfeld: "Ich würde den Sieg heute unter die Kategorie Kampfspiel einordnen mit dem glücklicheren Ende für uns. Es war von beiden Seiten kein gutes Spiel, ziemlich zerfahren mit wenig Torchancen. Das war heute ein etwas schlechteres Spiel von uns, wir hatten keine Dynamik und keine Bewegungen drin. In ein paar Wochen fragt aber dann keiner mehr danach, wir haben drei Punkte auf dem Konto und über die freuen wir uns." Heute, 18:30 Uhr FC Coburg FC Coburg ATSV Erlangen ATSV Erlang. 2 1 Abpfiff

Shqipran Skeraj, Trainer ATSV Erlangen: "Ein sehr komisches Spiel. Im zweiten Durchgang hatten wir eine längere Verletzungsunterbrechung, da zwei Spieler von uns zusammenprallten und gute 15 Minuten behandelt werden mussten. Wir waren im zweiten Durchgang waren wir das bessere Team, aber man hat uns angemerkt, dass uns die frische im Kopf nach dieser Unterbrechung fehlte. Wir kassierten das 1:0 - danach vergaben wir einen Strafstoß. In der Nachspielzeit hatten wir erneut die Chance vom Punkt, diesen konnten wir dann nutzen. Am Ende kassierten wir einen Freistoß zum 2:1. Ich kann den Jungs heute keinen Vorwurf machen, heute hat es einfach nicht sein sollen." Heute, 19:00 Uhr SC Eltersdorf Eltersdorf ASV Cham ASV Cham 1 0

Bernd Eigner, Trainer SC Eltersdorf: "Ich glaube, dass war heute der stärkste Gegner, den wir bespielen mussten. Cham ist unwahrscheinlich stabil und setzt auch immer wieder gefährliche Nadelstiche. Mit der Einstellung meiner Mannschaft war ich absolut zufrieden, dass war das beste Spiel, was wir in dieser Saison bestritten haben. Der Spirit und die Galligkeit war heute wieder da, ähnlich wie in der letzten Saison. Im zweiten Durchgang hatten wir Anfangs etwas Glück, die ersten 15 Minuten war Cham stärker. Danach fanden wir wieder in die Spur, wir konnten auch mit unseren Wechseln nochmal hochkarätig nachlegen. Am Ende eine tolle Mannschaftsleistung."