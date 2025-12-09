„Irre BAK“: Ohne NLZ im Titelrennen – Hertha BSC ist raus

Nutznießer: der Berliner AK 07. Der BAK U19 reichte ein 0:0 im Derby gegen den 1. FC Union, um als fünftbester Gruppendritter in die A-Gruppe der DFB-Nachwuchsliga einzuziehen. Dort spielen vier Gruppen à sechs Mannschaften; die jeweils ersten vier erreichen das Achtelfinale um die Deutsche Meisterschaft.

Der Berliner Nachwuchsfußball hat am Wochenende eine Geschichte geschrieben, die man so kaum für möglich gehalten hätte: Hertha BSCs U19 – trainiert vom ehemaligen Bundesliga-Coach Ante Čović – verlor in der Schlussphase mit 2:3 gegen den Chemnitzer FC und verspielte damit die Chance, sich aus eigener Kraft für die nationale Deutsche Meisterschaft zu qualifizieren.

Umso größer ist der sportliche Erfolg für das Team von Trainer Hikmet Murat Salar, ehemals Regionalligacoach bei der VSG Altglienicke. Mit dem Einzug in die A-Liga hat seine Mannschaft nicht nur Geschichte geschrieben – sie hat gleichzeitig bereits jetzt den Klassenerhalt für die Saison 2026/27 gesichert, ein Novum für einen Klub ohne NLZ.

Besonders bemerkenswert: Der Berliner AK ist das einzige qualifizierte Team ohne ein vom DFB zertifiziertes Nachwuchsleistungszentrum. Während Hertha BSC, Union Berlin und alle weiteren Teilnehmer – darunter Schwergewichte wie Bayern München, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, RB Leipzig, Borussia Mönchengladbach und Schalke 04 – auf professionelle Strukturen setzen können, arbeitet der BAK mit vergleichsweise schmalen Ressourcen.

Ein Verein als Talent-Schaufenster

Der Berliner Athletik Klub 07, geführt von Präsident Halil Kopal, spielt bei den Männern zwar nur in der Oberliga. Doch mit der U19 ist er in der Junioren-Bundesliga vertreten und hat sich in den vergangenen Jahren zu einem der spannendsten Ausbildungsstandorte der Hauptstadt entwickelt.

Bereits im Sommer 2025 sorgte der Verein bundesweit für Aufmerksamkeit, als U19-Stürmer Iaia Manco Danfa zu Borussia Mönchengladbach wechselte. Für den BAK ein Beweis, dass das neue Jugendkonzept funktioniert – und, so hoffen die Verantwortlichen, nicht der letzte Transfer eines Nachwuchstalents in die Bundesliga.

Wesentlichen Anteil daran hat Nachwuchsleiter Burak Isikdaglioglu, der trotz fehlendem NLZ Strukturen geschaffen hat, die sportliche Entwicklung und Durchlässigkeit ermöglichen.

Hertha BSC: Ein schwerer Rückschlag

Ganz anders die Lage bei Hertha BSC:

Der Hauptstadtklub, 2018 deutscher Meister unter Michael Hartmann und 2022 noch im Finale gegen Borussia Dortmund, galt jahrelang als Modellverein im deutschen Nachwuchsfußball. Die Teilnahme an Endrunden war fast selbstverständlich.

Umso härter trifft die Blau-Weißen der Rückschlag von Chemnitz. Unter der neuen Leitung der Hertha-Akademie – Björn Müller (sportlich) und Sasan Gouhari (administrativ) – soll der Nachwuchsbereich eigentlich neu ausgerichtet werden.

Doch das 2:3 in der Schlussphase, das Trainer Ante Čović miterleben musste, markiert ein bitteres Kapitel: Hertha verpasst die Meisterrunde, während der BAK ohne NLZ triumphiert.

Der Blick nach vorn

Am Montag findet beim DFB die Auslosung der Gruppen für die nationale Meisterschaft statt. Für den BAK beginnt dann das Abenteuer gegen die besten Jugendmannschaften (Bayern, Dortmund, Leverkusen, RB Leipzig, Schalke 04 oder Borussia Mönchengladbach) des Landes. Für Hertha dagegen bleibt die Erkenntnis: Die Hauptstadt hat einen neuen Mitspieler im Rennen um die Talente – und der spielt nicht in einem Nachwuchsleistungszentrum, sondern in Moabit.

Hier alles über die aktuelle Nachwuchsliga (Union, BAK und Hertha BSC)