Irre Aufholjagd des TSV Meckenbeuren beim SV Weingarten zum 5:5

In der 20. Minute brachte Sebastian Zeh die Gäste in Führung und verschaffte seinem Team damit Sicherheit. Auch wenn Bergatreute nach dem Rückstand versuchte, Druck aufzubauen, blieb die Defensive von Aichstetten konzentriert. Im zweiten Durchgang blieb die Begegnung lange offen. Erst in der 78. Minute sorgte Berkan Dalkiran mit dem zweiten Treffer für die Entscheidung.



---

Beim spektakulären 5:5 zwischen dem SV Weingarten und dem TSV Meckenbeuren ging es von Beginn an Schlag auf Schlag. Schon in der 2. Minute brachte Max Bölle die Gastgeber in Führung, ehe Marcel Bachhofer in der 9. Minute auf 2:0 erhöhte. Nur drei Minuten später verkürzte Manuel Schmitt auf 2:1, bevor Bachhofer in der 21. Minute mit seinem zweiten Treffer den alten Abstand wiederherstellte. Alessandro Tschirdewahn brachte die Gäste in der 33. Minute erneut heran, doch David Kuhnt stellte per Foulelfmeter in der 41. Minute auf 4:2. Nach der Pause schien die Partie entschieden, als Max Bölle in der 53. Minute das 5:2 markierte. Doch dann begann die Aufholjagd: Jan Mathis traf in der 56. Minute per Foulelfmeter zum 5:3 und legte in der 83. und 86. Minute noch zwei weitere Treffer nach, sodass am Ende ein nicht alltägliches 5:5 auf der Anzeigetafel stand. ---

Der FV Ravensburg II setzte beim 5:1-Heimerfolg gegen die SGM Unterzeil/Seibranz ein klares Ausrufezeichen. In der 41. Minute traf Julian Flock zur Führung, bevor Robert Bautz in der 56. Minute auf 2:0 erhöhte. Louis Hierlemann brachte die Gäste in der 64. Minute mit dem 2:1 wieder ins Spiel, doch nur zwei Minuten später stellte Flock mit seinem zweiten Treffer den alten Abstand wieder her. In der Schlussphase sorgten Oskar Schmidt in der 89. Minute und Erijon Abdija in der 90. Minute für den klaren Endstand und große Freude bei den 150 Zuschauern. ---

Beim 5:2-Auswärtssieg des SV Vogt bei der TSG Ailingen erlebten die Zuschauer eine wahre Achterbahnfahrt. Dean Fiegle brachte Ailingen in der 10. Minute in Führung, ehe Jannis Kohler in der 25. Minute auf 2:0 stellte. Doch dann starteten die Gäste durch: Sergen Leyla traf in der 35. und 42. Minute doppelt und glich die Partie aus. Kurz nach der Pause brachte Nikola Brankovic den SV Vogt in der 47. Minute erstmals in Führung, bevor Manfred Kraus mit Treffern in der 53. und 59. Minute den 5:2-Auswärtssieg perfekt machte. Ein Wermutstropfen blieb allerdings: Sergen Leyla sah in der 69. Minute die Rote Karte. ---

Ein beeindruckender 6:0-Heimsieg gelang dem SV Maierhöfen/Grünenbach gegen den FC Leutkirch. In der 28. Minute eröffnete Felix Merz den Torreigen, drei Minuten später erhöhte Philipp Greiter auf 2:0. Noch vor der Pause stellte Sascha Brauner mit dem 3:0 in der 44. Minute die Weichen endgültig auf Sieg. Nach einem Platzverweis für Matthias Stützle in der 75. Minute nutzten die Gastgeber ihre Überzahl konsequent aus: Stephan Kuhn traf in der 77. Minute, Tobias Prinz in der 85. Minute und Lars Schwarzenbach in der 90. Minute zum Kantersieg. ---

Der SV Oberzell bleibt auch nach dem dritten Spieltag ohne Punktverlust. Beim 3:1-Sieg in Tettnang traf zunächst Tim Kibler in der 22. Minute zur Führung, bevor Alessio Vulpis in der 32. Minute ausglich. In der zweiten Halbzeit war es dann Jascha Fiesel, der mit seinen Toren in der 70. und 78. Minute den Deckel auf die Partie setzte und Oberzell an der Tabellenspitze hielt. ---

Der SV Baindt feierte beim FC Dostluk Friedrichshafen einen 4:1-Erfolg. Zwar brachte Assami Adam die Gastgeber bereits in der 5. Minute in Führung, doch Jan Fischer glich in der 34. Minute aus. Nach der Pause übernahmen die Gäste das Kommando: Nico Geggier traf in der 54. Minute zur Führung, Mika Dantona baute den Vorsprung in der 62. Minute aus, ehe Geggier in der 84. Minute mit seinem zweiten Treffer alles klar machte. ---

Ein enges Duell lieferten sich der TSV Eschach und der VfL Brochenzell. In der 28. Minute brachte Jakob Feirle die Gäste in Führung, doch nur sieben Minuten später glich David Sprenger für Eschach aus. Direkt im Gegenzug traf Abdulsamet Yazici in der 36. Minute zur erneuten Führung für Brochenzell, die die Gäste bis zum Abpfiff verteidigten und damit drei wichtige Punkte mitnahmen.