Irre Aufholjagd der TSG Backnang gegen VfR Aalen, TSG Balingen siegt

Der unangefochtene Spitzenreiter SG Sonnenhof Großaspach sorgte beim FC Nöttingen für den nächsten Sieg. Nach einer torlosen ersten Hälfte sorgte Mert Tasdelen nach 54 Minuten für die Gästeführung. Erst sieben Minuten vor dem Ende erhöhte Volkan Celiktas zum 2:0-Entstand. Mit dem 21. Saisonsieg dreht Großaspach weiter einsam Kreise an der Spitze.

---

Lange sah es so aus, als könnte der VfR Aalen in Backnang einen knappen Auswärtssieg einfahren. Nach der Führung durch Benjamin Kindsvater (65.) geriet der Regionalliga-Absteiger jedoch in der Schlussphase ins Wanken. Erst erzielte Antonio Babic in der zweiten Minute der Nachspielzeit den Ausgleich, dann brachte ein Elfmeter von Vincent Sadler in der elften Minute der Nachspielzeit den Gastgebern den umjubelten Sieg. Aalen musste zudem ab der 75. Minute in Unterzahl agieren, nachdem Sasa Maksimovic die Rote Karte sah.

---