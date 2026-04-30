Irman Celovic bleibt an Bord!

Mit großer Freude dürfen wir verkünden, dass Irman Celovic seinen Vertrag verlängert hat. Der 33-Jährige ist zwar erst im Winter zu uns gestoßen, hat sich aber in kürzester Zeit hervorragend ins Team integriert und ist längst ein fester Bestandteil unserer Mannschaft geworden.
Irman überzeugt nicht nur durch seine Leistungen auf dem Platz, sondern vor allem durch seine Einstellung: Bei jeder Trainingseinheit und in jedem Spiel zeigt er vollen Einsatz, Leidenschaft und Motivation. Seine Professionalität und sein Ehrgeiz sind vorbildlich und wirken sich positiv auf das gesamte Team aus.
Als einer der erfahrensten Spieler übernimmt Irman zudem eine wichtige Rolle abseits des Spielfelds. Er ist für viele im Team eine Art „älterer Bruder“, der immer ein offenes Ohr hat und mit Rat und Tat zur Seite steht. Seine Präsenz in der Kabine und auf dem Platz ist für uns von unschätzbarem Wert.
Wir freuen uns sehr, den gemeinsamen Weg mit Irman fortzusetzen und sind überzeugt, dass er auch weiterhin eine wichtige Stütze unserer Mannschaft sein wird!