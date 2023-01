Ab Sommer gibt Peter Semmelmann beim SV Irlbach das Kommando vor – Foto: Stefan Ritzinger

Irlbach: Schneider springt ein, dann kommt Semmelmann Das Kreisklassen-Schlusslicht klärt die Trainerfrage für die Restrückrunde sowie für die kommende Saison

Die Umgruppierung von der Kreisklasse Straubing in die Deggendorfer Staffel war für den SV Irlbach bislang ein sportliches Fiasko. In der neuen Umgebung fanden sich die Irlbacher Kicker bis zum Winter überhaupt nicht zurecht und folgerichtig leuchtet bei der Truppe aus dem Landkreis Straubing-Bogen die Rote Laterne. Auch den Joker Trainerwechsel hat der SVI bereits gezogen: Martin Lehner wurde durch die beiden Interimscoaches Michael Bachl-Staudinger / Michael Dombeck ersetzt, die aber auch für keinen Umschwung sorgen konnten. Für die Frühjahrsrunde konnte der Verein mit Michael Schneider (58) einen alten Bekannten aus dem Hut zaubern, der bis zum Saisonende das Coaching übernehmen wird. In der Spielzeit 2023/2024 wird dann Peter Semmelmann (52) das Ruder übernehmen.

Der 52-Jährige, der im Raum Straubing bekannt wie ein bunter Hund ist, betreut aktuell noch den A-Klassisten RSV Parkstetten. Semmelmann stand bei früheren Stationen unter anderem auch bereits an der Seitenlinie der DJK Straubing und des SV Türk Gücü Straubing. Priorität hat aber die Restrückrunde, in der das Unmögliche - der Rückstand zum rettenden Ufer beträgt sieben Zähler - noch wahr gemacht werden soll. "Nach intensiven und konstruktiven Gesprächen konnten wir mit Michael Schneider einen alten Bekannten an den Donaustrand lotsen. Der ehemalige Klasse-Torwart weist neben einigen regionalen Stationen auch ein höherklassiges Engagement im Trainerteam der SpVgg Hankofen auf, das ihn nahezu prädestiniert dafür macht, die talentierte Mannschaft um Kapitän Schauder in die richtige Bahn zu bringen", heißt es in einer von Irlbachs Pressewart Sebastian Nickl verfassten Pressemitteilung.







Michael Schneider soll den SVI im Frühjahr noch zum Klassenerhalt führen – Foto: Gahr&Popp Fotowerkstatt