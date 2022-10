Irlbach: Lehner nicht mehr Coach - Interims-Duo übernimmt Der umgruppierte Kreisklassist kommt in der neuen Klasse nicht auf die Beine und hofft mit einem neuen Impuls auf die Wende

Seit 2010 ist der SV Irlbach ununterbrochen in der Kreisklasse vertreten und erreichte dort sogar ein paar Top-Platzierungen, wurden unter anderem in der abgebrochenen "Corona"-Spielzeit 2019/2021 "Quotienten"-Vizemeister. Die Umgruppierung von der Kreisklasse Straubing in die Deggendorfer Staffel hat Schauder, Sturmbeck & Co. sportlich gesehen gar nicht gut getan. Nach Abschluss der Vorrunde ist der SVI mit mageren zehn Zählern nur Vorletzter und liegt bereits vier Zähler hinter dem Relegationsrang bzw. rettendem Ufer zurück. Die sportliche Misere ist nicht ohne Folge geblieben: Der erst im Sommer installierte Übungsleiter Martin Lehner (54) steht bereits seit letzter Woche nicht mehr in der Verantwortung. Mit Michael Bachl-Staudinger (34) und Michael Dombeck (34) haben sich zwei Vereinsurgesteine bereit erklärt, bis zur Winterpause in die Bresche zu springen.