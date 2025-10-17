„Irgendwie ein Pünktchen mitnehmen“ – Bad Heilbrunn trifft auf Gilching

Der SV Bad Heilbrunn ist in Gilching weiter ersatzgeschwächt. Der Pullach-Sieg soll Auftrieb geben, um auch gegen den TSV zu punkten.
Der 3:0-Sieg gegen den SV Pullach war für den SV Bad Heilbrunn ein Befreiungsschlag. Nach fünf Spielen ohne Sieg und mit 25 Gegentoren endlich wieder ein Dreier und dann auch noch zu Null – das hat gut getan. „In dem Spiel hat mal alles gepasst“, sagt HSV-Sprecher Florian Kapfhammer. „Alle haben füreinander gekämpft, der Einsatz hat gestimmt. Man hat einfach gesehen, dass sie es unbedingt wollten.“
In dieser Saisonphase mit den vielen Verletzten geht es wohl nicht anders. Der Kader wird sich zum Auswärtsspiel heute um 19.30 Uhr beim TSV Gilching-Argelsried nicht füllen. Mit Klaus Pföderl (Urlaub) fehlt sogar ein weiterer Spieler; nur Toni Pappritz kehrt zurück. Florian Kapfhammer, Max Schnitzlbaumer und Max Specker sind zwar wieder im Training, aber wohl noch keine Option, schon gar nicht für die Startelf. Dazu fehlten im Training am Dienstag einige Spieler krankheitsbedingt.
„Irgendwie ein Pünktchen mitnehmen“, so lautet Kapfhammers Devise für das Auswärtsspiel beim Tabellensechsten. „Wir wollen hinten gut stehen und möglichst lange die Null halten. Nach vorne geht eigentlich immer mal was. Da rutscht schon mal einer.“ 30 Tore in 13 Spielen sind kein schlechter Wert, Problemzone ist in dieser Saison die Defensive mit auch schon 30 Gegentoren.
Mit dem TSV Gilching-Argelsried wartet heute ein Gegner, der für Florian Kapfhammer sein großes Potenzial noch nicht ganz ausschöpft: „Sie haben sich schon letztes Jahr unter Wert verkauft. Das ist eine super Mannschaft, sehr spielstark. Ich sehe sie eigentlich mit Planegg und Olching oben.“ Nur: Während der SV Planegg und der SC Olching in der Tabelle tatsächlich auf den ersten beiden Plätzen stehen, ist der TSV Gilching nach nur einem Sieg aus den vergangenen vier Spielen (4:0 gegen Abstiegskandidat SV Ohlstadt) auf den sechsten Platz abgerutscht. Der gute Start mit sechs Siegen aus den ersten neun Spielen und zwischenzeitlich Platz drei ist also erst einmal verpufft.
Trotzdem haben die Gilchinger in dieser Saison schon für Ausrufezeichen gesorgt, zuletzt beim 2:2 gegen den Tabellenzweiten SC Olching vor eineinhalb Wochen. Torschütze zum späten Ausgleich war Manuel Eichberg, mit sieben Treffern bester TSV-Torschütze. Auf ihn muss die Bad Heilbrunner Defensive um Florian Schnitzlbaumer (O-Ton Kapfhammer: „Der tut uns hinten einfach gut“) besonders aufpassen.