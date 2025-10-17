Wenigstens einer kehrt zurück: Toni Pappritz (in Grün, hier gegen den VfL Denklingen) steht dem stark ersatzgeschwächten SV Bad Heilbrunn wieder zur Verfügung. – Foto: Oliver Rabuser

„Irgendwie ein Pünktchen mitnehmen“ – Bad Heilbrunn trifft auf Gilching Bezirksliga Süd Verlinkte Inhalte BZL Oberbayern Süd Gilching-A. Heilbrunn

Der SV Bad Heilbrunn ist in Gilching weiter ersatzgeschwächt. Der Pullach-Sieg soll Auftrieb geben, um auch gegen den TSV zu punkten.

Der 3:0-Sieg gegen den SV Pullach war für den SV Bad Heilbrunn ein Befreiungsschlag. Nach fünf Spielen ohne Sieg und mit 25 Gegentoren endlich wieder ein Dreier und dann auch noch zu Null – das hat gut getan. „In dem Spiel hat mal alles gepasst“, sagt HSV-Sprecher Florian Kapfhammer. „Alle haben füreinander gekämpft, der Einsatz hat gestimmt. Man hat einfach gesehen, dass sie es unbedingt wollten.“ Heute, 19:30 Uhr TSV Gilching-Argelsried Gilching-A. SV Bad Heilbrunn Heilbrunn 19:30 PUSH

In dieser Saisonphase mit den vielen Verletzten geht es wohl nicht anders. Der Kader wird sich zum Auswärtsspiel heute um 19.30 Uhr beim TSV Gilching-Argelsried nicht füllen. Mit Klaus Pföderl (Urlaub) fehlt sogar ein weiterer Spieler; nur Toni Pappritz kehrt zurück. Florian Kapfhammer, Max Schnitzlbaumer und Max Specker sind zwar wieder im Training, aber wohl noch keine Option, schon gar nicht für die Startelf. Dazu fehlten im Training am Dienstag einige Spieler krankheitsbedingt. „Irgendwie ein Pünktchen mitnehmen“, so lautet Kapfhammers Devise für das Auswärtsspiel beim Tabellensechsten. „Wir wollen hinten gut stehen und möglichst lange die Null halten. Nach vorne geht eigentlich immer mal was. Da rutscht schon mal einer.“ 30 Tore in 13 Spielen sind kein schlechter Wert, Problemzone ist in dieser Saison die Defensive mit auch schon 30 Gegentoren.