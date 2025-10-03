Der TSV Essingen verpasst am heutigen Freitagnachmittag in der Oberliga gegen den FSV Hollenbach den zweiten Sieg in Serie, holt beim 0:0 aber zumindest einen Punkt. Die Gefühlslage beim TSV-Trainer Simon Köpf war gemischt: „Wir haben es sehr ordentlich gemacht – vor allem, wenn man bedenkt, dass uns acht Spieler gefehlt haben. Irgendwie bin ich mit dem Ergebnis etwas unzufrieden, auf der anderen Seite ist ein Punkt auch mal in Ordnung.“

Essingen suchte im Aufbau immer wieder die schnelle Verlagerung auf rechts über Daniel Schelhorn. In der 9. Minute flankte Erman Kilic scharf nach innen, Leuze verpasste nur knapp. Kurz darauf kam Schelhorn nach einer kurz ausgeführten Ecke selbst zum Abschluss – Latte.

Köpf nahm zwei Änderungen in der Startelf vor: Leon Leuze und Daniel Bux begannen für Julian Biebl und Jannik Pfänder, der kurzfristig verletzungsbedingt ausfiel. Bereits nach drei Minuten hatten die Gäste die erste große Chance: Nach einer Ecke köpfte Niklas Dörr aus kurzer Distanz an den Pfosten.

Hollenbach blieb gefährlich: In der 32. Minute blockte Bux einen Abschluss von Hannes Scherer in höchster Not, kurz danach traf Sebastian Schiek aus der Distanz die Latte. Auf der Gegenseite marschierte Kilic über die linke Seite in Richtung Tor, scheiterte aber aus spitzem Winkel. Noch vor der Pause verfehlte Dörr nach starker Ballannahme das Tor knapp.

Essingen nach der Pause aktiver

Unmittelbar nach Wiederanpfiff lief Dörr allein auf das Tor zu, doch er zögerte zu lange. Wenig später trugen Funk und Wiedmann einen Angriff über die rechte Seite stark vor, ehe Besnik Koci den entscheidenden Pass nicht anbrachte (49.).

Beide Defensivreihen standen anschließend sehr stabil. Ab der 67. Minute hatte Essingen seine beste Phase: Erst köpfte Besnik Koci nach einem Freistoß an das Lattenkreuz, dann lief Wiedmann von rechts frei auf Keeper Nico Purtscher (70.) zu, der stark im kurzen Eck parierte. Wenige Minuten später zog Funk aus 18 Metern ab, der Ball flog über das Tor.

In der Schlussphase blieben Chancen Mangelware. Lennart Ruther und Etemi überzeugten in der Innenverteidigung und auch der in der Schlussphase eingewechselte Max Neunhoeffer war sofort nach seiner Einwechslung auf der Höhe. Etemi rettete zudem in der 78. Minute mit einem starken Tackling gegen Inas Music.

Köpf bilanzierte: „Unter dem Strich ist es ein gerechtes Unentschieden. In der ersten Halbzeit hatte Hollenbach einen Tick mehr, in der zweiten wir. Das Spiel hätte auch 1:1 oder 2:2 ausgehen können. Mit der Leistung bin ich insgesamt sehr zufrieden.“