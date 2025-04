„Irgendwann wird mal unsere Zweite komplett auflaufen“: SV Uffing mit gebrauchtem Tag

Das alles beim SV Uffing ist ja nur noch mit Humor zu ertragen. Florian Neuner flüchtete sich in Sarkasmus: „Irgendwann wird mal unsere Zweite komplett auflaufen“, sagt der Trainer nach der 1:2-Niederlage gegen Pöcking. In der Anfangsphase mussten mal wieder zwei Stammkräfte verletzt vom Feld, diesmal Franz Matschl und Martin Weingand. „Es ist nicht mehr witzig, was bei uns passiert.“ Mit Blick auf nächste Woche könne Neuner gar nicht mehr sagen, wer überhaupt spielt. „Bei uns laufen Spieler 80, 90 Minuten auf, die hätten vor kurzem nicht einmal eine Chance bekommen.“