Irfan Özgenc kehrt zum Düneberger SV zurück Düneberger SV holt Irfan Özgenc vom SV Hamwarde zurück: Der erfahrene Mittelfeldspieler soll dem Team am Silberberg zusätzliche Qualität geben. von red · Heute, 20:45 Uhr · 0 Leser

Das ist Irfan Özgenc. – Foto: Malyk

Der Düneberger SV hat den nächsten Rückkehrer für die kommende Saison vorgestellt. Irfan Özgenc wechselt vom SV Hamwarde zurück an den Silberberg und verstärkt wieder die DSV-Familie. Der 28-Jährige wird vom Verein als erfahrener Mittelfeldstratege beschrieben, der mit Spielintelligenz, Übersicht und mannschaftsdienlicher Art zusätzliche Qualität in den Kader bringen soll.

Werde FuPa-Fotograf und teile deine Schnappschüsse mit der Hamburg-Community! >>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp Für Düneberg passt die Personalie in die aktuelle Kaderlinie. Nach schwierigen Jahren und dem erneuten Umbruch setzt der Klub auf Spieler, die sportlich helfen und zugleich eine Verbindung zum Verein mitbringen. Özgenc kennt das Umfeld bereits und kommt nun als erfahrenerer Spieler zurück.

Dogan lobt Charakter und Qualität In den Vereinsmedien ordnet Cheftrainer Gökhan Dogan die Rückkehr deutlich ein: „Es gibt diese zuverlässigen Spieler in jedem Team, die sich für nichts zu schade sind und eigentlich immer da sind. Wenn zu dieser Charakterstärke auch noch die fußballerische Qualität dazukommt, dann ist das die perfekte Kombination.“ Genau dieses Profil sieht Dogan bei Özgenc. „Er ist ein großartiger Teamplayer, der uns auf unserem Weg enorm helfen wird. Ich freue mich riesig, dass auch er dabei ist und wieder zur DSV-Familie gehört“, erklärt der Trainer weiter.