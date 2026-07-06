Irfan Özgenc kehrt zum Düneberger SV zurück

Der Düneberger SV hat den nächsten Rückkehrer für die kommende Saison vorgestellt. Irfan Özgenc wechselt vom SV Hamwarde zurück an den Silberberg und verstärkt wieder die DSV-Familie. Der 28-Jährige wird vom Verein als erfahrener Mittelfeldstratege beschrieben, der mit Spielintelligenz, Übersicht und mannschaftsdienlicher Art zusätzliche Qualität in den Kader bringen soll.
Für Düneberg passt die Personalie in die aktuelle Kaderlinie. Nach schwierigen Jahren und dem erneuten Umbruch setzt der Klub auf Spieler, die sportlich helfen und zugleich eine Verbindung zum Verein mitbringen. Özgenc kennt das Umfeld bereits und kommt nun als erfahrenerer Spieler zurück.
In den Vereinsmedien ordnet Cheftrainer Gökhan Dogan die Rückkehr deutlich ein: „Es gibt diese zuverlässigen Spieler in jedem Team, die sich für nichts zu schade sind und eigentlich immer da sind. Wenn zu dieser Charakterstärke auch noch die fußballerische Qualität dazukommt, dann ist das die perfekte Kombination.“
Genau dieses Profil sieht Dogan bei Özgenc. „Er ist ein großartiger Teamplayer, der uns auf unserem Weg enorm helfen wird. Ich freue mich riesig, dass auch er dabei ist und wieder zur DSV-Familie gehört“, erklärt der Trainer weiter.
Özgenc bringt reichlich Erfahrung aus dem Hamburger Amateurfußball mit. In der Datenbank sind 120 Spiele und zehn Tore hinterlegt. Zu seinen Stationen zählen neben Hamwarde auch der FSV Geesthacht, der SC Vier- und Marschlande sowie der SV Curslack-Neuengamme. In der vergangenen Saison kam er für Hamwarde in der Bezirksliga Hamburg Ost zum Einsatz.
Für den Düneberger SV ist die Rückkehr damit mehr als nur ein weiterer Kaderplatz. Özgenc soll Struktur, Verlässlichkeit und Erfahrung ins Zentrum bringen. Der Verein verabschiedet ihn entsprechend emotional zurück an den Silberberg: „Lieber Irfan, schön, dass du wieder dort bist, wo du hingehörst.“
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