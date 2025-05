Irchenrieth vs. Weiden-Ost II – gibt es ebenfalls Verlängerung?

Mit einem Erfolg gegen die U23 des FC Weiden-Ost will die DJK Irchenrieth (in Grau) einen ersten Schritt in Richtung nachträglicher Klassenerhalt tun. – Foto: Rainer Rosenau

Drei Partien der Kreisliga-Relegation im Spielkreis Amberg/Weiden sind absolviert. Drei Sieger – zwei Mal per Elfmeterschießen, ein Mal nach Verlängerung – sind also ermittelt und dürfen weiterhin hoffen, das angestrebte Ziel noch zu erreichen. Sollten sowohl der TSV Erbendorf als auch die SV Grafenwöhr am Freitagabend ihr Spiel in der Bezirksliga-Relegation gewinnen, wären die vier Sieger der 1. Runde zur Kreisliga bereits durch.



Vieles deutet auch in der am morgigen Dienstagabend um 18.30 Uhr auf dem Sportgelände des VfB Rothenstadt stattfindenden Duells zwischen dem Rangzwölften der Kreisliga Nord, der DJK Irchenrieth, und dem Zweiten der Kreisklasse Ost, dem FC Weiden-Ost II, darauf hin, dass dieses Match, welches den Charakter eines Nachbarderbys besitzt, eine Auseinandersetzung auf Augenhöhe bietet. Kleinigkeiten und Tagesform könnten mitentscheidend werden, eine Verlängerung ist sicherlich auch im Weidener Vorort denkbar.

Mit dem Start in die zurückliegende Saison konnte man in Irchenrieth nicht zufrieden sein. Wohl wussten die Verantwortlichen, dass es mit vielen Verletzten zu Beginn schwer werden würde. Dennoch hatte man mit mehr Punkten gerechnet. „Es war aber auch einfach der Wurm drin“, blickt Spartenleiter Andreas Stolorz zurück. Trotz einiger guter Spiele sei die DJK trotzdem oft mit leeren Händen dagestanden, beschrieb Stolorz. Ein Trainerwechsel folgte, mit Eigengewächs Markus Hirnert auf der Kommandobrücke nahm die Mannschaft sodann den Abstiegskampf an, es folgte die erhoffte Trendwende. Mit zehn Punkten aus den folgenden vier Partien bestiegen die Irchenriether den „Aufzug nach oben“, erst beim 1:3 in Vorbach kam dieser kurzzeitig ins Stocken. Dennoch hatten die Jungs um Kapitän Matthias Jahn ein positives Gefühl erzeugt, welches man nach dem das Sportjahr beendenden 8:1-Kantersieg gegen den SC Eschenbach auch mit in die Winterpause nehmen durfte.



Nach Wiederbeginn im März wollte man möglichst schnell die zum Klassenerhalt notwendigen Punkte einfahren, was jedoch nicht gelang. Nur fünf Zähler aus den finalen acht Partien der Saison waren einfach zu wenig, um einen Platz am rettenden Ufer zu ergattern. So geht es nun in „Überstunden“, um das zweite Jahr nach dem Aufstieg aus der Kreisklasse noch versöhnlich abzuschließen und das Ticket für die nächste Kreisligasaison zu lösen.









„Ja, für mich wird das ein absolutes 50/50 Spiel. Wir werden versuchen, unsere angeschlagenen Spieler fit zu bekommen, damit wir – wenn möglich – mit allen Mannen in dieses wichtige Spiel gehen können. Denn der Gegner ist sehr stark und wir müssen alles daran setzen, von Anfang an dagegenzuhalten. Eins ist klar, das Spiel gewinnt die Mannschaft, die den Sieg über 90 oder 120 Minuten mehr will und ich hoffe, dass dies wir sind“, sagt Markus Hirnert, der Trainer der DJK.



In der Saison 2021/22 nur über dem Weg der Relegation in der Kreisklasse geblieben, im Jahr darauf Platz 6 im Westen, nach Ligawechsel zuletzt Rang 9 in der Oststaffel, avancierte die junge Truppe der Bezirksliga-Reserve von der Weidener Stresemannstraße sicherlich zur Überraschungsmannschaft der letzten Spielzeit. In der Absicht gestartet, eine ruhige und sorgenfreie Spielzeit zu erleben und die vielen aufgerückten hoffnungsvollen Talente aus dem eigenen Stall möglichst schnell an die raue Luft im Herrenbereich zu gewöhnen, schlugen die Jungs aus dem Osten der Max-Reger-Stadt nahezu über die gesamte Saison 2024/25 eine scharfe Klinge und setzten sich am Ende im Dreikampf um Platz 2 gegen die SpVgg Pirk und dem nach der Winterpause stark aufkommenden SV Waldau durch. Nun ergibt sich die Chance, eine herausragende Spielzeit mit dem Aufstieg in die Kreisliga zu krönen. Schon weil im Sommer insgesamt dreizehn Jugendliche aus der Landesliga-U19 in den Herrenbereich aufrücken, wäre die höchste Spielklasse des Kreises natürlich die ideale Plattform, auf der sich die Ostler-Talente weiterentwickeln und für die Bezirksligaelf qualifizieren könnten.



„Ein so genanntes Do-or-Die-Spiel steht an, dass das Spiel noch bei meinem Heimatverein stattfindet und mein Sohn bei der DJK mitspielt, das sind Faktoren, die kann man sich gar nicht ausmalen. Aber beide Mannschaften wollen den Sieg am Dienstag und bisher gingen alle drei Relegationsspiele zur Kreisliga in die Verlängerung. Darauf sind wir vorbereitet, bis auf zwei Verletzte steht mir der komplette Kader zur Verfügung. Für manche sicher eine Herausforderung vor solch einer Kulisse zu spielen, aber wir freuen uns auf das Spiel“, so FC-Coach Christian Schwarz.