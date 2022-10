Irchenrieth und Luhe-Markt sehen Verfolgerduelle Gegen Vohenstrauss und Altenstadt/WN geht es darum, dem Ligaprimus auf den Fersen zu bleiben.

Zwei Verfolgerduelle stehen am 12. Spieltag der Kreisklasse Ost auf dem Programm. So kreuzt an der Neudorfer Strasse in Luhe-Markt der zuletzt erstmals bezwungene FC (4./23) mit dem unverändert auftrumpfenden Aufsteiger SV Altenstadt/WN (2./27) die Klingen, während auf dem Sportplatz in Irchenrieth die DJK (3./24) die Bezirksligareserve aus Vohenstrauß (5./18) empfängt. Für die drei erstgenannten Teams gilt, mit Zählbarem den Kontakt zum am Wochenende in Moosbach (14./2) ungefährdeten Spitzenreiter aus Windischeschenbach (1./30) zu halten, für die Pfalzgrafenstädter heißt es, dem Führungstrio näher zu kommen.

Im den Niederungen des Klassements baut sich mit dem Ligaprimus vor Schlußlicht SpVgg Moosbach eine schier unüberwindbare Mauer auf. Der die Experten bislang in höchstem Maße negativ überraschende SV Waldau (13./6) steht schon mit dem Rücken zur Wand und muss gegen den Gast aus Wurz und Störnstein (9./12) den Knoten endlich zum Platzen bringen. Ein echtes Kellerduell sehen die Fans in Püchersreuth, wo der TSV (11./7) in einem "Sechs-Punkte-Match" die Kreuzbergelf aus Pleystein (12./6) empfängt. "Abstiegskampf pur" darf man da erwarten, jeder Zentimeter des grünen Geläufs wird beackert werden.