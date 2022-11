Irchenrieth schrammt in Moosbach an Überraschung vorbei Der Tabellenzweite wendet beim Gastgeber das Blatt erst in den Schlußminuten zu seinen Gunsten

Die Windischeschenbacher hatten die leidige Erfahrung schon gemacht, nun hätte es fast auch die DJK Irchenrieth in Moosbach "erwischt": Erst in der Schlußphase drehte die Pianka-Elf (2./40) das Match bei der abstiegsbedrohten SpVgg (13./11) noch in ihre Richtung und schrammte damit knapp an einer Pleite vorbei. Relativ problemlos erledigte dagegen Primus SV Altenstadt/WN (1./43) seine Aufgabe beim Schlußlicht in Thanhausen (14./10) und gewann mit 4:1. Den Frust der letzten Wochen schoss sich schließlich die SpVgg Windischeschenbach (3./37) vom Leib, mit 6:0 versetzte sie ihrem Gastgeber SV Altenstadt/VOH auf eigenem Terrain eine mehr als kräftige "Watschn" und bleibt damit am Führungsduo dran.

"Nachdem von Millionen Kartenanfragen für das "NFL-Munich-Game" auch acht Karten nach Püchersreuth gingen und uns das Verletzungspech weiter treu bleibt, musste ich auf sage und schreibe 15 Spieler verzichten. Nur mit Hilfe der AH, bei der ich mich bedanken möchte, konnten wir überhaupt spielen. Die zusammengewürftelte Mannschaft hat das kämpferisch gut gemacht, es war wichtig, nicht zu verlieren. Das Ergebnis ist gerecht, dass das Derby kein spielerischer Leckerbissen werden würde, haben wir gewußt", so TSV-Coach Sebastian Schell am Montag.

Über eine halbe Stunde hielt der SVA sein Tor sauber, ehe ein Doppelschlag den Gästen noch vor der Pause eine beruhigende Führung brachte. Der Treffer von Spielertrainer Michael Bachmeier - an diesem Tag dreifacher Torschütze - kurz nach dem Seitenwechsel brachte dann schon eine frühe Vorentscheidung. In der Schlußphase schraubte die SpVgg schließlich mit drei "Buden" innerhalb von acht Minuten das Ergebnis noch auf ein für die Schreiner-Elf schmerzhaftes 0:6. Rechtzeitig, bevor man das Führungsduo hätte davonziehen lassen, hat die SpVgg nach zuletzt bescheidenen Ergebnis die Kurve bekommen und meldet sich im Meisterschaftskampf zurück.

Zwei schnelle Tore schienen den Tabellenführer schon frühzeitig einem klaren Sieg entgegensteuern zu lassen. Als Benedikt Hecht jedoch auf 1:2 verkürzte, kam beim Gastgeber wieder Hoffnung auf, dem Primus doch Paroli bieten zu können. Doch der kurz zuvor eingewechselte Martin Giering und Fabian Zaus mit seinem Saisontreffer Nummer 13 sorgten dann doch dafür, dass die Messe zur Pause schon gelesen war. Nachdem in Halbzeit 2 keine Treffer mehr fallen sollten, blieb es am Ende beim erwarteten klaren Sieg des Ersten beim Letzten.

Gästetrainer Stefan Zimmermann war gleich doppelt sauer: "Unglaublich, was der Schiedsrichter heute abgeliefert hat. Viel zu spät hat er Zeichen gesetzt, dann gibt er das 2:0 trotz des heftigen Einsteigens des Pleysteiners und dann wartet er, bis der Lorenz ausgewechselt wird, um ihn nicht rausstellen zu müssen. Unabhängig davon haben wir heute eine schlechte Leistung geboten. Wenn du in 90 Minuten keine klare Torchance hast, dann sagt das alles!"

"Mit Kampf ohne Ende und einem hohen läuferischen Aufwand wollten wir gewinnen, was uns gelungen ist. Wir haben gut begonnen, nach zwanzig Minuten aber nachgelassen. Nach der Pause hat uns natürlich das 2:0 - zugegeben nach einem Foulspiel - in die Karten gespielt. Danach haben wir keine Chancen der Neustädter mehr zugelassen. Ich bin stolz auf die Jungs, sie haben heute alles Mögliche auf den Platz gebracht", so TSV-Interimstrainer Alexander Schön nach der Partie.

Nach Wiederbeginn brachte ein eigentlich irreguläres Tor den Gastgeber auf die Siegerstrasse. Nach einem Ball in die Spitze sprang ein Pleysteiner Angreifer dem aus dem Tor eilenden DJK-Schlußmann mit vollem Risiko in den Nacken, dieser blieb verletzt liegen, der Ball war frei und Bendikt Namberger schob ihn ins leere Tor. Für alle war eigentlich klar, ein Foulspiel des TSV-Akteurs, kein Tor. Doch auch zum Erstaunen der Platzherren gab Schiedsrichter Grünauer den Treffer, den der TSV natürlich gerne nahm. Heftige Proteste der Gäste blieben vom Referee ungehört. Im weiteren Verlauf sahen die Fans dann kein schönes Fußballspiel mehr. Viel Stückwerk, viele Unterbrechungen, die Platzherren verteidigten gegen einen allerdings ohne Durchschlagskraft anrennenden Gast mit allen Mitteln ihren Vorsprung. Hier drückte der Unparteiische oft, vor allem aber bei Volker Lorenz gleich mehrfach beide Augen zu. War der TSV-Sturmführer nach seinem Tor eigentlich nur noch durch rüde Attacken aufgefallen, hätte er nach einem bösen Foul an Gästeinnenverteidiger Florian Bösl mit Gelb-Rot, wenn nicht sogar mit Rot den Platz verlassen müssen. Am Ende stand schließlich ein 2:0 für die Platzherren auf der Anzeigetafel gegen einen Gegner, der zugegeben eine enttäuschende Vorstellung bot.

Pleystein begann im Spiel 1 nach der Ära Bernd Reil wie erwartet hochmotiviert, ging kompromißlos in die Zweikampfe und nützte einen Abwehrfehler der Gäste früh zum 1:0, als Volker Lorenz die Kugel über den herausstürzenden Gästekeeper Laurenz Flor ins Tor hob. In Folge übernahmen die auf fünf Stammspieler verzichtenden Gäste das Kommando, außer durch ein paar Fernschüsse strahlten sie gegen eine massiv das Tor verteidigende Heimelf aber keine Gefahr aus. Pleystein verlegte sich schon früh ganz auf Konter, die jedoch zumeist schon kurz hinter der Mittellinie von der hoch stehenden Gästekette abgefangen wurden. Viele grenzwertige Zweikämpfe prägten die Szenerie, Schiedsrichter Grünauer hätte da viel früher mit Verwarnungen für Ruhe sorgen müssen. Vor allem die Routiniers der Heimelf machten sich das zunutze, während der jungen Gästeelf zunehmend der Schneid abgekauft wurde.

Ein gutes und hart umkämpftes Derby (elf Mal musste der Unparteiische "Gelb" ziehen) sahen die zahlreichen Besucher in der Waldauer Elm-Arena. Dabei reichte dem Gastgeber eine zweimalige Führung nicht, um am Ende den erhofften Dreier zu verbuchen. Dabei startete der SVW erfolgversprechend und ging nach einer Viertelstunde per Strafstoß (Rewitzer war von Gästekeeper Müssig gefoult worden) in Front. Wohl antworteten die Gäste durch ihren Goalgetter Luca Kraus, der nach 20 Minuten einen Freistoß sträflich ungedeckt ins Tor verlängerte, doch stellte Daniel Rewitzer in Spielminute 30 den alten Torabstand wieder her, als er einen Abpraller eindrückte. Kurz vor der Halbzeit hatte Stefano Scifo sogar das 3:1 vor der Brust, doch brachte er das Runde alleine vor dem SpVgg-Tor nicht ins Eckige.

Hälfte 2 blieb dann lange torlos, ehe erneut Luca Kraus nach abgelaufener Zeitstrafe für Scifo den Ausgleich - nach Meinung der Gastgeber aus Abseitsposition - markierte. Zuvor hatte Waldau noch eine tolle Kontermöglichkeit ungenutzt gelassen. Die Schlußphase war dann turbulent. Erst setzte Stefano Scifo einen Kopfball aus fünf Metern neben das Tor (85.), ehe ein Treffer des Gästespielers Neidhardt wegen Handspiel nicht gegeben wurde (88.). In der Nachspielzeit hätte Stefano Scifo zum Matchwinner avancieren können, alleine vor Gästekeeper Müssig zielte er aber am langen Pfosten vorbei.

"Aus dem Spiel heraus fast keine Chancen für die Gäste zugelassen, spricht für die starke Defensivleistung meiner Männer, auch wenn die Gegentore zu einfach gefallen sind. Offensiv hatten wir gute Aktionen, hätten aus den sich bietenden Chancen aber mehr machen müssen. Am Ende nehmen wir das Ergebnis hin, denn am Ende hätten beide Mannschaften gewinnen können. Unter dem Strich sind wir nun seit sechs Spielen ungeschlagen, ich ziehe den Hut vor meinen Jungs", so SVW-Coach Hans-Jürgen Linge im Rückblick.

Tore: 1:0 Kevin Schutzbier (15./Strafstoß), 1:1 Luca Kraus (20.), 2:1 Daniel Rewitzer (30.), 2:2 Luca Kraus (82.) - Schiedsrichter: Markus Kühlein - Zuschauer: 150 - Zeitstrafe: 10 Minuten für Stefano Scifo (SVW/72.)