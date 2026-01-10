Irchenrieth schenkt Michael Bachmeier weiter das Vertrauen

Matthias Jahn (35), Keeper, Kapitän und Sportlicher Leiter in Personalunion erklärt die Beweggründe seitens des Vereins, an Michael Bachmeier auch weiterhin festzuhalten: „Ausschlaggebend für die frühzeitige Verlängerung ist insbesondere die außergewöhnlich hohe Trainingsbeteiligung, die spürbar gesteigerte Trainingsqualität sowie die positive Entwicklung innerhalb der Mannschaft.“



Michael Bachmeier selbst beschreibt, warum auch er einer Verlängerung des Kontrakts zugestimmt habe: „Ich fühle mich hier in Irchenrieth sehr gut aufgehoben, wir sprechen die gleiche Sprache. Als Trainer findet man hier optimale Bedingungen und ein sehr familiäres Umfeld vor. Ich spüre das Vertrauen vom kompletten Verein – unabhängig vom Ergebnis am Spieltag –, was mir persönlich sehr wichtig ist. Die Arbeit mit dem Team macht richtig Spaß und insbesondere meine beiden Co-Trainer Markus Hirnert und Fabian Quast haben daran einen großen Anteil. Ich freue mich auf ein weiteres Jahr DJK Irchenrieth.“



Michael Bachmeier übernahm das Team im Sommer 2025 nach dem Abstieg aus der Kreisliga, richtete es in dieser Zeit neu aus und formte wieder eine geschlossene Einheit, was sich auch in den bisherigen Saisonergebnissen widerspiegelt. Mit dieser Entscheidung bringt die sportliche Leitung ihr Vertrauen in die bisherige Arbeit zum Ausdruck und blickt mit Zuversicht auf die weitere sportliche Entwicklung.



Trainererfahrung sammelte der 39-Jährige bislang beim TSV Reuth in Kreisklasse und Kreisliga (2014 bis 2019), sowie bei der SpVgg Windischeschenbach (Kreisklasse) – beide Male wirkte er als Spielercoach – ehe er in Irchenrieth vom Aktiven zum Coach befördert wurde. Seine Stationen als Spieler waren eben die genannten Vereine und auch der SC Luhe-Wildenau (in der Saison 2013/14 - damals Bezirksliga), wo er seinem Ruf als Torjäger bei 15 Saisontreffern gerecht wurde.



Mit dem Nachholspiel gegen den SV Altenstadt/VOH startet Michael Bachmeier mit den Seinen am 15. März in die Restrückrunde. Aktuell auf dem Ligathron sitzend, liefert sich die DJK einen packenden Zweikampf mit dem Zweitplatzierten SV Altenstadt/WN, es herrscht also große Spannung bei der Beantwortung der Frage, wer am Ende die Nase vorn haben wird. Bachmeier hätte sicherlich nichts dagegen, würde er in der kommenden Spielzeit in der Kreisliga auf der Irchenriether Kommandobrücke stehen....