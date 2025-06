Irchenrieth präsentiert neues Trainerteam – Bachmeier übernimmt

Mit frischem Wind geht die DJK Irchenrieth nach dem Abstieg aus der Kreisliga in die Spielzeit 2025/2026, stellt der Verein doch ein neues Trainerteam vor. Dabei übernimmt Michael Bachmeier das Amt des Cheftrainers. Der 39-Jährige war in der vergangenen Saison noch als Spieler für die DJK aktiv und bringt langjährige Trainererfahrung von seinen vorherigen Stationen beim TSV Reuth und der SpVgg Windischeschenbach mit. Künftig wird er sich voll auf seine Rolle an der Seitenlinie konzentrieren und nicht mehr selbst ins Spielgeschehen eingreifen.