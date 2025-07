Nestory Irankunda war mit viel Vorschusslorbeeren zum FC Bayern gekommen. Nach einer Leihe in die Schweiz kehrt er nicht nach München zurück. – Foto: Michael Buchholz

Irankunda: Für die Regionalliga zu gut, aber kein Platz beim FC Bayern Der 19-Jährige, der in den vergangenen Spielzeit in der Regionalliga Bayern wirbelte, verabschiedet sich nach England

Er sorgte vergangenen Sommer für Aufsehen: Der FC Bayern München hatte fast eine Million Euro in die Hand genommen, um einen 18-jährigen Australier in die Isarmetropole zu holen. Und Nestory Irankunda, zu dem Zeitpunkt bereits Nationalspieler seines Heimatlandes, hielt, was er versprach - zumindest in der Regionalliga Bayern.

Gleich im Eröffnungsspiel am 18. Juli 2024 in Burghausen fiel Irankunda auf. Irres Tempo mit Ball am Fuß, starke Technik, klasse Abschluss - sowas sieht man selten in der vierten Liga. War er am Ball, ging ein Raunen durch die Reihen. Schon da dürfte den damals gut 5.000 Zuschauern in der Wacker-Arena klar geworden sein: Der junge Mann ist eigentlich zu gut für die Regionalliga! Irankunda entwickelte sich zu einer Attraktion, nicht nur durch seine Salti, die er zum Besten gab, wenn er den Ball in des Gegners Kasten versenkt hatte.

Per Salto feierte Nestory Irankunda, wie hier am Würzburger Dallenberg, seine Treffer. – Foto: Julien Christ/Scheuring