Iranischer Einwurf-Künstler zieht nach Zypern weiter

„Das ist natürlich ein herber Verlust für uns", hadert Daniel Stöcker, Sportlicher Leiter des Fünftligisten. Gerade nach der Winterpause ist Rabet im grün-weißen Trikot so richtig in Schwung gekommen. Laut dem Manager war er an rund 60 Prozent aller Tore als Torschütze und Vorlagengeber beteiligt. "Dies gilt es nun im Kollektiv aufzufangen", fordert der Funktionär.

Irgendwie war es abzusehen, dass der Weltenbummler ziemlich schnell wieder weiterziehen wird. Der Offensivspieler war in seiner Heimat Profi und U23-Nationalspieler. Später kickte er in der 2. und 3. Liga in Schweden und Polen, wurde dadurch im Iran ein bekanntes Gesicht. Durch seine Frau, die schon lange in Franken wohnte, kam er dann vor gut einem Jahr nach Bamberg. "Wir haben ihm die Möglichkeit gegeben, in Deutschland Fuß zu fassen. Daher ist es schade, dass er nun schon wieder geht. Denn ich bin überzeugt, dass er nach noch einer Saison bei uns in Deutschland Profi geworden wäre."