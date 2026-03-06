Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Iran-Krieg macht in Manderbach Torhüterwechsel nötig
Teaser KLB DILLENBURG: +++ Fußball-B-Ligist FSV Manderbach will mit einem Sieg über die SG Ambach Rang zwei näherkommen. Derweil steht ein Spieler nicht im Kader. Was es damit auf sich hat +++
Dillenburg. Für den FSV Manderbach läuft es in der Fußball-B-Liga Dillenburg bislang sehr, sehr ordentlich. Vor dem kommenden Spieltag steht die Mannschaft von Trainer Steven Zabel auf dem vierten Tabellenplatz – und möchte an diesem Samstag (15 Uhr) auf dem eigenem Kunstrasenplatz gegen den Tabellensechsten SG Ambach nachlegen.