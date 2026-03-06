Iran-Krieg macht in Manderbach Torhüterwechsel nötig Teaser KLB DILLENBURG: +++ Fußball-B-Ligist FSV Manderbach will mit einem Sieg über die SG Ambach Rang zwei näherkommen. Derweil steht ein Spieler nicht im Kader. Was es damit auf sich hat +++ von Redaktion · Heute, 17:40 Uhr · 0 Leser

Elias Jungwirth (l.) zählte beim 6:2 des FSV Manderbach gegen Tringenstein zu den Torschützen. Tariekh Hirsi und der SSV Dillenburg mischen im Aufstiegskampf ebenfalls noch mit. © Lorenz Pietzsch

Dillenburg. Für den FSV Manderbach läuft es in der Fußball-B-Liga Dillenburg bislang sehr, sehr ordentlich. Vor dem kommenden Spieltag steht die Mannschaft von Trainer Steven Zabel auf dem vierten Tabellenplatz – und möchte an diesem Samstag (15 Uhr) auf dem eigenem Kunstrasenplatz gegen den Tabellensechsten SG Ambach nachlegen.