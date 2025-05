Iraklis und Tündern bei Absteigern gefordert, Spitzenspiel in Wetschen

Tündern hat aktuell einen Punkt hinter Pattensen, doch am Wochenende haben die Blau-Weißen wohl das leichtere Programm. Es geht zum abgestiegenen FC Lehrte, der aber in der Vorwoche einen Sieg einfahren konnte. Das Hinspiel konnte Tündern mit 3:1 gewinnen und auch in der Vorwoche gewannen die Gäste.

Eines von zwei Spitzenspielen findet zwischen dem SC Hemmingen-Westerfeld und dem OSV Hannover statt. Die vergangenen zwei direkten Duelle waren kurios. Innerhalb kürzester Zeit trafen sich die beiden Teams in der Liga und im Pokal. In der Liga gewann der OSV mit 6:1, verlor aber im Pokal dann deutlich mit 5:0. Mal gucken also, wie es am Wochenende ausgeht.