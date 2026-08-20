Ippensen/Wohnste verliert in Unterstedt trotz klarer Überlegenheit

– Foto: Lennart Blömer

Nach dem Dreier am vergangenen Wochenende hat die SV Ippensen/Wohnste in der Bezirksliga nicht nachgelegt. Am Mittwochabend unterlag das Team von Sören Haß und Timo Peters bei der SG Unterstedt mit 0:1. Das Ergebnis schmeichelte dabei den Gastgebern.

„Ich habe selten ein Spiel gesehen, in dem das Ergebnis den Spielverlauf überhaupt nicht widerspiegelt wie heute“, ärgerte sich Haß nach der Partie.

Erste Halbzeit verläuft weitgehend ausgeglichen



In der ersten Halbzeit verlief die Begegnung noch weitgehend ausgeglichen. Beide Mannschaften agierten im Angriff zunächst zurückhaltend, sodass es vor den Toren nur wenige nennenswerte Szenen gab. Die erste gute Möglichkeit hatten die Gäste: Henrik Detjen traf aus fünf Metern jedoch nur die Latte.

Kurz vor dem Pausenpfiff fiel dann das einzige Tor des Abends. Simon Maruhn kam frei vor SV-Keeper Arne Hauschild zum Abschluss und ließ ihm keine Abwehrchance. Haß ärgerte sich allerdings über die Entstehung des Treffers: „Dem Tor ging aus unserer Sicht ein glasklares Handspiel voraus.“

SV-Trainer Haß: „Haben Unterstedt an die Wand gespielt“



Vom Rückstand ließ sich Ippensen/Wohnste nach dem Seitenwechsel nicht beeindrucken. Im Gegenteil: Die Gäste übernahmen zunehmend das Kommando. „Wir haben Unterstedt in der zweiten Halbzeit quasi an die Wand gespielt. Sie sind kaum noch aus ihrer Hälfte herausgekommen“, berichtete Haß.



„Wir haben Unterstedt in der zweiten Halbzeit quasi an die Wand gespielt. Sie sind kaum noch aus ihrer Hälfte herausgekommen.“Sören Haß, Trainer SV Ippensen/Wohnste

Einzig die Chancenverwertung verhinderte den möglichen Punktgewinn oder sogar mehr. Lucas Klein verfehlte das Tor nur um Zentimeter (50.), Torge Wichern scheiterte zweimal an SG-Keeper Tim Genkel (60., 69.). Alexander Wagner setzte den Ball frei stehend neben das Tor (74.), und auch der eingewechselte Mats Daske ließ kurz vor dem Abpfiff noch eine gute Gelegenheit aus. Doch das Tor der Unterstedter schien wie vernagelt, sodass es beim glücklichen SG-Sieg blieb.

SV reist am Sonntag zum TSV Fischerhude-Quelkhorn



„Wir waren definitiv nicht die schlechtere Mannschaft. Das Ergebnis ist in meinen Augen eigentlich ein schlechter Scherz“, lautete Haß’ Fazit. Trotz der Enttäuschung nahm der Trainer auch etwas Positives aus der Partie mit: „Wir waren mindestens in der zweiten Halbzeit die bessere Mannschaft – und das gegen eine Mannschaft, die den Anspruch hat, am Ende der Saison unter den Top fünf zu landen.“

Am Sonntag hat Ippensen/Wohnste die Gelegenheit zur Wiedergutmachung. Dann gastiert die SV beim TSV Fischerhude-Quelkhorn. Dass sie dort gewinnen kann, hat sie bereits im Bezirkspokal bewiesen: In der ersten Hauptrunde setzte sich Ippensen/Wohnste mit 4:1 durch. Die SG Unterstedt ist ebenfalls auswärts gefordert und tritt beim stark in die Saison gestarteten Aufsteiger FC Wörpetal an.



