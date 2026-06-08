Ippensen/Wohnste setzt starken Schlusspunkt nach schwieriger Hinrunde

– Foto: Claus Miesner

Mit einem 3:1-Erfolg beim bereits abgestiegenen SV Aschwarden hat die SV Ippensen/Wohnste eine starke Rückrunde gekrönt. Nach einer enttäuschenden Hinserie beendet die Mannschaft die Bezirksliga-Saison noch auf Rang zehn.

Die SV Ippensen/Wohnste hat sich mit einem Auswärtssieg aus der Bezirksliga-Saison verabschiedet. Beim bereits als Absteiger feststehenden SV Aschwarden setzte sich die Mannschaft von Trainer Timo Peters mit 3:1 durch und bestätigte damit die positive Entwicklung der vergangenen Monate. Dass die Spielzeit am Ende mit Platz zehn abgeschlossen werden würde, war nach der Hinrunde kaum abzusehen.

Dabei reisten die Gäste keineswegs in Bestbesetzung nach Aschwarden. Mehrere Spieler unterstützten zeitgleich die zweite Mannschaft, die beim Bremervörder SC II den endgültigen Klassenerhalt in der 1. Kreisklasse Nord sichern wollte. Mit einem 2:1-Erfolg gelang auch dieses Vorhaben.

Trotz der personellen Situation übernahm Ippensen/Wohnste von Beginn an die Kontrolle. Bereits in der zweiten Minute hatte Lennart Meyer die erste gute Möglichkeit. Wenig später fiel die Führung: Tobias Detjen flankte aus dem Halbfeld, Marius Schönfeld verwertete zum 1:0 (7.).

Die SV blieb die tonangebende Mannschaft und hätte den Vorsprung bis zur Pause weiter ausbauen können. Schönfeld traf nur die Latte (29.), Tom Brandt verfehlte mit einem Freistoß knapp das Ziel (40.) und Luca Sojka ließ eine weitere Gelegenheit ungenutzt. „Die Führung nach 45 Minuten war in meinen Augen verdient“, sagte Peters.

Arne Hauschild ersetzt Tom Ole Steffen im SV-Tor



Erst gegen Ende der ersten Halbzeit kam Aschwarden besser ins Spiel. Marcel Schulze schoss über das Tor, Nick Stellmann scheiterte an Arne Hauschild. Der vertrat Tom Ole Steffen im Tor der Gäste. Steffen wurde nach dem Seitenwechsel überraschend im Sturm eingesetzt.

Nach Wiederbeginn schien zunächst alles auf einen souveränen Gästeerfolg hinauszulaufen. Marco Klindworth verwandelte in der 50. Minute einen Foulelfmeter sicher zum 2:0. Doch mit dem zweiten Treffer verlor Ippensen/Wohnste zunehmend den Zugriff auf die Partie.

„Danach knicken wir ein bisschen ein“, beschrieb Peters die Phase, in der Aschwarden das Kommando übernahm. Der Absteiger erhöhte den Druck und kam durch Stellmann zum verdienten Anschlusstreffer. Nach einem Fehlpass im Spielaufbau lief er allein auf das Tor zu und ließ Hauschild keine Chance (83.).

Ippenser Tom Brandt trifft zum 3:1-Endstand per Kopfball



In der Schlussphase warf Aschwarden alles nach vorne. Die Gastgeber stellten auf Dreierkette um und suchten den Ausgleich. Dadurch eröffneten sich Räume für Konter. Die Entscheidung fiel schließlich mit etwas Glück. Nach einem Schuss von Tom Ole Steffen konnte Torhüter Jannis Zinke nur nach vorne abwehren. Der Abpraller landete bei Tom Brandt, der per Kopf zum 3:1-Endstand traf.

„Nach der zweiten Halbzeit hätte es auch ein Unentschieden geben können“, räumte Peters ein. „Aber am Ende haben wir die Tore geschossen, und nur das gibt die drei Punkte.“

Der Erfolg bildete den passenden Abschluss einer Saison, die in zwei völlig unterschiedliche Abschnitte unterteilt werden kann. Nach sieben Spieltagen stand die SV Ippensen/Wohnste auf dem letzten Tabellenplatz. Zur Winterpause belegte sie den Relegationsrang und musste weiter um den Klassenerhalt bangen.



„Nach der zweiten Halbzeit hätte es auch ein Unentschieden geben können. Aber am Ende haben wir die Tore geschossen, und nur das gibt die drei Punkte.“Timo Peters, Trainer SV Ippensen/Wohnste

Stabilere Mannschaft erarbeitet sich im Frühjahr einen Lauf

Die Ergebnisse spiegelten dabei oft nicht die Leistungen wider. „Unser größtes Problem war, dass wir die Tore nicht gemacht haben. Wenn man nach der ersten Halbzeit 1:0 hinten liegt, obwohl man selbst zehn Chancen hatte und der Gegner nur eine, dann knickst du irgendwann auch ein“, erklärte Peters rückblickend.

Hinzu kam, dass die körperliche Verfassung vieler Spieler bis zur Winterpause nicht optimal war. In der Vorbereitung wurde gezielt daran gearbeitet, zudem kehrten mehrere verletzte Akteure zurück. Die Folge war eine deutlich stabilere Mannschaft, die sich im Frühjahr einen Lauf erarbeitete und den Klassenerhalt frühzeitig sicherte.

So wurde aus einem Abstiegskandidaten noch ein sicherer Mittelfeldvertreter. Platz zehn stellt deshalb einen versöhnlichen Saisonabschluss dar. Zur kommenden Spielzeit übernimmt Sören Haß, der vom TuS Zeven kommt, die Mannschaft. Timo Peters wird dem Verein jedoch erhalten bleiben und weiterhin dem Trainerstab angehören.