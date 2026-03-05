Ippensen/Wohnste sendet deutliches Signal an die Konkurrenz

– Foto: Claus Miesner

Mit einem souveränen 5:0-Erfolg über den SV Aschwarden hat die SV Ippensen/Wohnste ihren zweiten Pflichtspielsieg im zweiten Bezirksligaspiel des Jahres eingefahren. Durch den klaren Erfolg verschafft sich die SV im Abstiegskampf spürbar Luft.

Eigentlich sollte die Partie in Wohnste ausgetragen werden, doch eine defekte Flutlichtanlage zwang die Gastgeber kurzfristig zu einem Umzug nach Ippensen. Beeinträchtigen ließ sich die SV davon allerdings nicht. Nach dem Erfolg gegen den MTSV Selsingen distanzierte die Mannschaft mit dem Kantersieg einen weiteren direkten Konkurrenten im Tabellenkeller.

Nach einer Phase des gegenseitigen Abtastens verzeichnete Ippensen/Wohnste in der elften Minute die erste nennenswerte Torchance: Torge Wichern prüfte die Gäste erstmals ernsthaft. Doch auch Aschwarden hätte in Führung gehen können. Nick Stellmann versuchte es mit einem Lupfer, der jedoch zu unplatziert geriet – Ippensens Schlussmann Tom Ole Steffen fing den Ball sicher ab.

In der 20. Minute fiel dann die Führung für die Hausherren. Nachdem Alexander Wagner zunächst an Aschwardens Torhüter Jannis Zinke gescheitert war, reagierte Sönke Hauschild am schnellsten und verwertete den Abpraller zum 1:0. Mit dem Führungstreffer übernahm die SV Ippensen/Wohnste zunehmend die Kontrolle über das Spielgeschehen.

Trotz spielerischer Überlegenheit blieb es zunächst spannend. In den letzten fünf Minuten vor der Pause befreite sich Aschwarden aus dem Druck und kam nochmals zu Möglichkeiten. Erneut war es Stellmann mit einem Heber, der diesmal jedoch am Tor vorbeiging. Praktisch im Gegenzug schlugen die Gastgeber eiskalt zu: Nils Klindworth traf nach Vorlage von Wagner in der 44. Minute zum psychologisch wichtigen 2:0.

Ippensens Trainer Holger Dzösch ist nach der Partie zufrieden

„In der zweiten Halbzeit wollten wir mit Druck herauskommen, das ist uns aber nicht gelungen“, erklärte Trainer Holger Dzösch nach der Partie. Tatsächlich gehörten die ersten zehn Minuten nach Wiederanpfiff den Gästen, doch anschließend übernahm Ippensen/Wohnste wieder das Kommando – und gab es bis zum Schlusspfiff nicht mehr ab.

In der 59. Minute erhöhte Hauschild mit einem sehenswerten Heber auf 3:0. Den Schlusspunkt setzten schließlich zwei eingewechselte Spieler: Tom Brandt bereitete gleich zweimal für Marius Schönfeld vor, der mit seinen Treffern den 5:0-Endstand herstellte. Trainer Dzösch zeigte sich entsprechend zufrieden: „Ob du nun 3:0 oder 5:0 gewinnst, ist im Grunde egal. Aber ich glaube, wir haben heute auch in der Höhe verdient gewonnen.“

Mit dem klaren Sieg untermauert die SV Ippensen/Wohnste ihre Ambitionen, sich frühzeitig aus dem Abstiegskampf zu befreien – und sendet ein deutliches Signal an die Konkurrenz.