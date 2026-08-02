Ippensen/Wohnste kegelt nächsten Ligakonkurrenten aus dem Pokal

– Foto: Claus Miesner

Die SV Ippensen/Wohnste bleibt im Bezirkspokal auf Erfolgskurs. Nach dem 5:0-Sieg in der Qualifikation beim MTV Riede setzte sich die Mannschaft von Trainer Sören Haß in der ersten Hauptrunde durch und gewann beim TSV Fischerhude-Quelkhorn mit 4:1.

Die Gäste erwischten einen Start nach Maß: Bereits in der achten Minute brachte Luca Klein die SV Ippensen/Wohnste in Führung. Nach Vorarbeit von Alexander Wagner traf der Offensivspieler, der bereits in Riede doppelt erfolgreich war, zum 1:0.

Trotz der frühen Führung war Trainer Sören Haß mit dem Auftritt seiner Mannschaft zunächst nicht vollends zufrieden. „Wir sind phasenweise nicht so gut ins Spiel gekommen wie noch letzte Woche, obwohl wir die reifere Spielanlage gezeigt haben“, sagte er.

Fischerhude kam in der Folge zu guten Möglichkeiten, scheiterte jedoch immer wieder am stark reagierenden Arne Hauschild im Tor der Gäste. Nur bei einem berechtigten Foulelfmeter war der Schlussmann machtlos. Jan Kuper verwandelte den Strafstoß in der 22. Minute zum 1:1-Pausenstand.

In der Halbzeit stellte das Trainerteam taktisch um – mit Erfolg. „Das hat gefruchtet. Ab da waren wir die deutlich bessere Mannschaft“, erklärte Haß.

Debütant Tewes Meyer bereitet zweites Tor für SV vor



Nur drei Minuten nach Wiederbeginn stellte Debütant Tewes Meyer seine Qualität unter Beweis. Mit einem sehenswerten Pass setzte er Torge Wichern in Szene, der den Ball über TSV-Keeper Fabian Meyer zur erneuten Führung lupfte (48.).

Nach einem Steckpass von Tom Brandt erhöhte Alexander Wagner in der 65. Minute auf 3:1. Den Schlusspunkt setzte in der Nachspielzeit eine gelungene Kombination zweier Einwechselspieler: Patrick Behrens legte für Mats Daske auf, der mit einem Distanzschuss den 4:1-Endstand markierte.

Vom TSV Fischerhude-Quelkhorn war nach dem Seitenwechsel aus dem Spiel heraus kaum noch etwas zu sehen. Lediglich nach Standardsituationen wurde es vor dem Tor der Gäste gelegentlich gefährlich.

Entsprechend zufrieden fiel das Fazit von Sören Haß aus: „Die erste Halbzeit war ausgeglichen, von den Chancen her war Fischerhude sogar ein bisschen gefährlicher. Aber weil wir in der zweiten Halbzeit deutlich besser waren, war unser Sieg verdient.“



„Die erste Halbzeit war ausgeglichen, von den Chancen her war Fischerhude sogar ein bisschen gefährlicher. Aber weil wir in der zweiten Halbzeit deutlich besser waren, war unser Sieg verdient", so Sören Haß.

Am kommenden Freitag startet die SV Ippensen/Wohnste mit dem Auswärtsspiel beim FC Wörpetal in die Bezirksliga-Saison. Aber Haß warnt davor, den Aufsteiger zu unterschätzen

In der zweiten Runde des Bezirkspokals wartet die SG Unterstedt. Der kommende Gegner warf den amtierenden Bezirksligameister und Landesliga-Aufsteiger SV Vorwärts Hülsen aus dem Wettbewerb.