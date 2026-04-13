Ippensen/Wohnste entfernt sich weiter von der Abstiegszone

– Foto: Claus Miesner

Mit einem 3:2-Erfolg beim FC Worpswede festigt die SV Ippensen/Wohnste ihren Aufwärtstrend in der Bezirksliga. Durch den Dreier hat die Mannschaft von Holger Dzösch und Timo Peters mittlerweile acht Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz.

Vom Start weg zeigten sich die Gäste aus Ippensen und Wohnste als die spielstärkere Mannschaft. Bei Worpswede klappte nicht viel. „In den ersten 25 Minuten haben wir sie nicht einmal gefährlich vor unser Tor gelassen“, so SV-Coach Timo Peters.

Ganz anders die Gäste, deren Angriffsbemühungen früh von Erfolg gekrönt waren. Sönke Hauschild vollendete in der zehnten Minute einen Alleingang aus 16 Metern zur 1:0-Führung für Ippensen/Wohnste.

In der Folgezeit hatte Hauschild sogar Möglichkeiten zu erhöhen. Doch zunächst verpasste er eine Flanke von Tobias Detjen in aussichtsreicher Position nur knapp, und später lenkte FC-Keeper Jakob Reiter seinen Schuss aus zehn Metern zur Ecke.

Auf der Gegenseite musste sich schließlich auch SV-Torwart Tom Ole Steffen in der Schlussphase der ersten Halbzeit auszeichnen. In der Schlussminute des ersten Durchgangs musste er dann jedoch den 1:1-Ausgleich hinnehmen. Bei einem perfekt gesetzten Freistoß von Eugen Uschpol war er machtlos.

Worpswede startet besser in die zweite Hälfte und geht in Führung



Nach Wiederbeginn kam Worpswede zunächst besser aus der Kabine. Die Folge war die erste Führung der Platzherren. Jonas Dieckmann traf per Fallrückzieher. In dieser Phase durften sich die Gäste bei Keeper Steffen bedanken, der weitere Möglichkeiten des FC vereitelte.

Doch in der zweiten Hälfte des zweiten Durchgangs fingen sich die Ippenser und gestalteten das Spiel wieder ausgeglichen. „Mal war der Ball bei uns, mal bei denen“, so Peters, der keine spielbestimmende Mannschaft mehr sah.

Allerdings zeigten sich die Gäste in der Schlussphase effektiver und drehten das Spiel noch. Zunächst glich Sönke Hauschild zum 2:2 aus. Nachdem Worpswede die Situation nach einer Ecke schon geklärt hatte, kam der Ball noch einmal aus dem Halbfeld in den Strafraum zurück, wo Hauschild ihn ins Tor bugsierte.

SV-Trainer Timo Peters nach dem Spiel erfreut



Drei Minuten später erzielte Patrick Behrens nach einem geschickten Pass hinter die Worpsweder Viererkette durch Nils Klindworth mit einem Lupfer über Torwart Reiter das entscheidende Tor für Ippensen/Wohnste.

SV-Trainer Peters zeigte sich nach dem Spiel erfreut. „Der Sieg war verdient, auch wenn das Spiel teilweise schon hin und her ging.“ Als nächster Gegner wartet auf die SV nun die SG Unterstedt. Diese hat zwar sieben Punkte mehr auf dem Konto als Ippensen/Wohnste, ist in der Rückrundentabelle allerdings hinter der SV platziert.















