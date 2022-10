Ippensen will wieder in die Erfolgsspur

Nach zuletzt drei sieglosen Partien in Folge versucht der SV Ippensen am heutigen Freitagabend um 20 Uhr, wieder zurück in die Erfolgsspur zu gelangen. Gegner in der Bezirksliga ist der SV Vorwärts Hülsen, der zuletzt dreimal in Serie 1:1 gespielt hat.