Ippensen verliert das Spiel beim VSK in der Schlussphase

Wie schon so oft in den letzten Wochen verspielte der SV Ippensen durch einen späten Gegentreffer einen möglichen Punktgewinn in der Bezirksliga. In Osterholz-Scharmbeck fiel das nicht unverdiente 2:1-Siegtor des VSK in der 86. Spielminute.