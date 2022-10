Ippensen stoppt den Abwärtstrend Bezirksliga Lüneburg: SVI gewinnt mit einem deutlichen 4:0 gegen Fischerhude-Quelkhorn

Ippensen Es ist vermutlich noch zu früh, von einer Umkehr des Trends zu sprechen, aber der deutliche 4:0-Erfolg des SV Ippensen über Fischerhude-Quelkhorn ist nach fünf sieglosen Bezirksliga-Spielen in Serie gewiss ein Schritt in die richtige Richtung.

In der Folgezeit wurde die Partie immer einseitiger. Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhten die Ippenser die Führung. Nach einem Doppelpass mit Nils Klindworth auf der linken Ippenser Seite brachte Marco Klindworth den Ball in den Strafraum und fand Wagner, der zum 2:0-Pausenstand traf. „Die Pausenführung ging in Ordnung“, meinte Dzösch. „Vielleicht ist sie aufgrund der ersten Viertelstunde um ein Tor zu hoch ausgefallen.“

In den zweiten 45 Minuten war von Fischerhude offensiv nichts mehr zu sehen. Ippensen ließ nichts zu, blieb aber selbst gefährlich. Niclas von Wolff verpasste noch das 3:0, als er nach einer Wagner-Ecke knapp neben das Tor köpfte. Doch in der 71. Spielminute war der dritte Ippenser Treffer fällig. Nils Klindworth versenkte einen Strafstoß und beseitigte damit die letzten Zweifel am Heimerfolg. Der Elfer wurde fällig, weil Fischerhude-Torwart Fabian Meyer Marco Klindworth mit dem Ball in den Händen umgestoßen hatte, nachdem er zuvor ein Luftduell gegen ihn gewonnen hatte.

Vier Minuten später erzielte Dennis Klindworth das Tor zum 4:0-Endstand, nachdem sich Alexander Wagner zuvor auf der rechten Seite durchgesetzt hatte und den Ball scharf in Richtung Elfmeterpunkt passte. Anschließend hatte Timo Peters sogar das 5:0 auf dem Fuß, doch sein Schuss aus gut 20 Metern verfehlte das Tor knapp. „In der zweiten Halbzeit waren wir klar die bessere Mannschaft", bilanzierte Dzösch nach dem verdienten Erfolg seiner Mannschaft, die am nächsten Sonntag nach Pennigbüttel reist. (sol)