Ippensen spielt nur 2:2 Fußball-Bezirksliga: Nach der Führung gibt der SVI noch zwei Punkte weg

Wie schon beim letzten Heimspiel gegen Riede kassierte der SV Ippensen auch gegen Hülsen in den letzten Spielminuten noch den Ausgleich. Der SVI wartet nach dem 2:2 gegen den SVV in der Bezirksliga nun schon seit vier Spielen auf einen Sieg.

Am Ende musste der SV Ippensen sogar noch um den einen Punkt bangen. In der fünften Minute der Nachspielzeit blieb SVI-Torhüter Florian Krause in einer Eins-zu-Eins-Situation Sieger gegen Niklas Rosebrock und rettete so das Unentschieden für seine Mannschaft.

Dabei begann es wieder einmal gut für die Platzherren. Nach einer ersten kleineren Torchance durch Dennis Klindworth gingen die Ippenser wie schon in den letzten beiden Spielen mit 1:0 in Führung. Alexander Wagner traf nach einem Sololauf über die rechte Seite in der zwanzigsten Minute. „Doch wieder einmal gab uns die Führung keine Sicherheit - im Gegenteil“, ärgerte sich SV-Coach Holger Dzösch.

Der Gastgeber wurde immer lethargischer. „Wir fingen an, ganz schlecht gegen den Ball zu spielen. Wir agierten kopflos. Alles, was vorher gepasst hatte, war weg“, so Dzösch. Hülsen nutzte das aus und übernahm die Kontrolle in der Partie. Der Ausgleich war nur eine Frage der Zeit und fiel in der 40. Spielminute. Nach einem missglückten Klärungsversuch kam der Ball zu Hülsens Marcel Meyer, der aus 25 Metern abzog und Krause keine Chance ließ. Mit diesem 1:1 ging es dann in die Halbzeitpause.

Nach dem Seitenwechsel war die Ordnung im Ippenser Spiel zunächst wieder da. Das Spiel war wieder offener und der SVI schaffte es, erneut die Führung zu erzielen. Marius Schönfeld traf nach einer Ecke zum 2:1.