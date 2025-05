Ippensen erkämpft spätes Unentschieden gegen Verden II

Besonders in der Anfangsphase zeigte sich, dass die individuelle Klasse des FC Verden II den Ippensern immer wieder Probleme bereitete. Bereits in der zwölften Minute gingen die Gäste mit 1:0 in Führung. Zuvor hatte Ippensens Torwart Arne Hauschild einen gefährlichen Schuss von Lasse Metzing noch zur Ecke klären können, doch genau dieser Eckball führte anschließend zum Führungstreffer durch Ben Kruse.

Trotz des frühen Rückstands ließ sich der SVI nicht aus dem Konzept bringen. Die Hausherren hielten engagiert gegen den offensivstarken Gegner, der am vergangenen Spieltag ganze neun Treffer gegen Pennigbüttel erzielt hatte, mutig dagegen. Sie suchten selbst immer wieder den Weg nach vorne.