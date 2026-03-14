Ippensen empfängt Spitzenreiter Oyten – Chance zur Überraschung?

– Foto: Lennart Blömer

Die SV Ippensen/Wohnste bekommt es am Sonntag mit dem Tabellenführer TV Oyten zu tun. Ob das Team nach der jüngsten 2:0-Pleite gegen Anderlingen ausgerechnet gegen den Ligaprimus für eine Überraschung sorgen kann?

Aktuell belegt der Gastgeber Platz 10 der Bezirksligatabelle. Das Spiel am vergangenen Wochenende gegen den SV Anderlingen, der sich im oberen Tabellenmittelfeld befindet, verlief ernüchternd und endete mit einer 2:0-Niederlage. In der Partie gegen den abstiegsbedrohten SV Aschwarden gelang der SV ein 5:0-Kantersieg.

Das Team der SV Ippensen/Wohnste erwartet am Sonntag eine schwierige Aufgabe: Der Tabellenführer TV Oyten reist zum Duell an. Anpfiff der Partie auf dem Rasenplatz in Ippensen ist um 15 Uhr.

Beim TV Oyten lief jedoch in der Partie am vergangenen Wochenende ebenfalls nicht alles glatt und so musste sich das TV-Team mit einem 1:1-Unentschieden gegen den TSV Fischerhude-Quelkhorn, aktuell auf Platz 9 der Tabelle, zufriedengeben.

Punktestand und Tabellenplatz definieren Favoritenrolle der Partie



Die gesammelten Punkte beider Teams im Vergleich zeigen -abgesehen vom Tabellenplatz - deutlich, welche Mannschaft in dieser Partie die Favoritenrolle übernimmt. Die SV Ippensen/Wohnste sammelte in der bisherigen Saison 19 Punkte. Auf dem Punktekonto des TV Oyten liegen 41 Zähler.

„Spiele gegen den Tabellenersten sind ja vermeintlich die leichtesten. Wir werden ohne große Erwartungen auf den Platz gehen und befreit aufspielen. Wenn Oyten seine vorhandene Klasse auf den Platz bekommt, wird es für uns natürlich sehr schwer. Aber falls sie uns etwas anbieten, wollen wir natürlich bereit sein“, sagt SV-Trainer Holger Dzösch vor der Partie.