Ippensen empfängt Hülsen: Kann der Tabellenführer stolpern?

Seit Beginn der Saison spielt Hülsen ganz oben in der Tabelle mit und belegt seit einigen Wochen Platz 1. Das Hinspiel gegen Ippensen entschied Hülsen mit 4:1 für sich.

Die Gastgeber des anstehenden Spiels haben mit dem bereits gesicherten Klassenerhalt das Saisonziel erreicht. Trotzdem nimmt Ippensens Trainer Timo Peters den Gegner ernst. „Hülsen ist eine starke Truppe. Daher haben wir die Möglichkeit, an uns zu arbeiten und zu lernen. Ich sehe die Partie nicht als Testspiel oder Trainingskick, bei dem der Ball ein bisschen hin und her geschoben wird. Dazu sind meine Jungs viel zu ehrgeizig“, so Peters und fügt hinzu: „Wir wollen die Saison auf jeden Fall noch auf einem einstelligen Tabellenplatz beenden, dafür brauchen wir noch Punkte.“