Ipfelkofer und Bucher bleiben Zeitlarn erhalten – Drei Winter-Zugänge Der Kreisklassist verlängert mit seinem Trainerstab und freut sich auf einen Schub an eigenen Jugendspielern von Florian Würthele · Heute, 15:00 Uhr

Von links: Abteilungsleiter Peter Kröninger, sein Stellvertreter Stefan Seiler-Paulus, Neuzugang Andreas Schmatz, Cheftrainer Edi Ipfelkofer, Torwarttrainer Lam Tran, Co-Trainer Simon Bucher, Neuzugang Nils Wagner und Herren-Spielleiter Robert Glier. – Foto: SV Zeitlarn

11 Punkte Rückstand auf Relegationsplatz drei, 13 Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone: Für den SV Zeitlarn dürfte es in der Restrückrunde nur noch um die „goldene Ananas“ gehen. Höchstwahrscheinlich wird der Ex-Bezirksligist auch nächste Saison in der Kreisklasse 2 an den Start gehen. Abseits des grünen Rasens hat der Verein aus dem Landkreis Regensburg wichtige Weichen gestellt. Dies gilt für das Trainerteam, den Spielerkader, die – bald wieder eigenständige – zweite Mannschaft, den Nachwuchsbereich und das Infrastrukturelle.

Kontinuität herrscht auf der Trainerposition. Das komplette Trainerteam hat verlängert. So hat auch nächste Saison Cheftrainer Edi Ipfelkofer (60) das Sagen. Simon Bucher (39) bleibt Co-Trainer, Lam Tran (26) Torwarttrainer. Zeitlarns Fußball-Abteilungsleiter Peter Kröninger erklärt: „Wir sind sehr stolz, mit Edi Ipfelkofer als Cheftrainer weiterarbeiten zu können. Er ist fachlich hervorragend, bringt große Erfahrung mit und arbeitet strukturiert an der Verbesserung der Abläufe auf dem Platz. Vor allem aber passt er charakterlich hervorragend zu unserem Verein. Er genießt das volle Vertrauen der gesamten Abteilung, und wir sind überzeugt, dass er die sportliche Entwicklung weiter erfolgreich vorantreiben wird.“



Ipfelkofer selbst freut sich, den eingeschlagenen Weg beim SVZ weiter mitzugehen: „Das mittelfristige Ziel, die Überführung von gut ausgebildeten Talenten aus der eigenen Jugend des Vereins, ist der richtige Weg mit der bestehenden Vereinsstruktur. Die Umsetzung wird aber eben auch einen gewissen Zeitraum in Anspruch nehmen. Dazu möchte ich mit meinem Trainerteam den uns möglichen Beitrag im sportlichen Bereich leisten.“









Eine wichtige Neuerung ist die Rückkehr zu einer eigenständigen zweiten Mannschaft. Nach der bisherigen Zusammenarbeit mit dem TB/ASV Regenstauf wird der SV Zeitlarn künftig wieder selbst eine zweite Mannschaft stellen, die in der B-Klasse an den Start gehen wird. Trainer bleibt



Auch im Kader setzt der SV Zeitlarn auf Stabilität. Der Kern der ersten Mannschaft bleibt zusammen. Parallel konnte sich der Verein bereits im Winter verstärken. Mit Andreas Schmatz (31), der vom Ligakontrahenten VfR Regensburg zu seinem Heimatverein kommt, gewinne man einen „erfahrenen und identifikationsstarken" Spieler hinzu. Außerdem verstärken die beiden Torhüter Shahin Fetai (32) und Nils Wagner die Mannschaften. Darüber hinaus werden zur kommenden Saison mehrere Spieler aus der eigenen A-Jugend an den Herrenbereich herangeführt. „Damit bleibt die Integration eigener Nachwuchsspieler ein zentraler Bestandteil der sportlichen Ausrichtung", heißt es von Vereinsseite.

Eine wichtige Neuerung ist die Rückkehr zu einer eigenständigen zweiten Mannschaft. Nach der bisherigen Zusammenarbeit mit dem TB/ASV Regenstauf wird der SV Zeitlarn künftig wieder selbst eine zweite Mannschaft stellen, die in der B-Klasse an den Start gehen wird. Trainer bleibt Nedzad Mandzukic, der insbesondere Perspektivspielern den Übergang in den Herrenbereich ermöglichen wird. Die zweite Mannschaft werde, teilt der SVZ mit, künftig eine wichtige Rolle im sportlichen Gesamtkonzept einnehmen.





Ebenfalls eine zentrale Rolle spielt weiterhin die Jugendarbeit. Gemeinsam mit den Partnervereinen aus Laub und Regendorf werden künftig alle Jugendmannschaften von der G- bis zur A-Jugend als gemeinsame Spielgemeinschaft am Spielbetrieb teilnehmen. Ergänzend dazu befindet sich ein eigener Förderverein in Gründung, der die Nachwuchsarbeit unterstützen und langfristig absichern soll. „Die eigene Jugend ist die Grundlage unserer sportlichen Zukunft“, betont Spartenleiter Kröninger. „Unser Ziel ist es, jungen Spielern aus der Region eine klare Perspektive beim SV Zeitlarn zu bieten und sie nachhaltig in den Herrenbereich zu integrieren.“



Daneben arbeitet der SV Zeitlarn an den strukturellen Voraussetzungen für die kommenden Jahre. Mit geplanten Investitionen in das vereinseigene Sportgelände sollen die Rahmenbedingungen für Spieler aller Altersklassen verbessert werden. Dazu zählen die Weiterentwicklung der Trainings- und Spielstätten sowie weitere infrastrukturelle Maßnahmen, die den Verein langfristig zukunftsfähig aufstellen sollen. Ziel sei es, „den Fußballstandort Zeitlarn dauerhaft zu stärken und sowohl im Jugend- als auch im Herrenbereich optimale Bedingungen zu schaffen“. Peter Kröninger unterstreicht dazu: „Wir wollen bewusst in unsere Infrastruktur und in unsere Jugend investieren, weil wir davon überzeugt sind, dass nachhaltiger sportlicher Erfolg genau hier beginnt. Wir wollen die Voraussetzungen schaffen, damit sich unsere Spieler bestmöglich entwickeln können – unabhängig davon, in welcher Liga wir spielen. Unser Leitsatz 'Leidenschaft kennt keine Liga' beschreibt genau diesen Weg. Es geht um Identifikation, Entwicklung und die langfristige Perspektive unseres Vereins.“