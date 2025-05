Ipfelkofer folgt auch in Zeitlarn auf Smolarczyk

Vor wenigen Tagen wurde der scheidende Trainer in einem offiziellen Rahmen verabschiedet. Dass sich Tobias Smolarczyk und der SVZ nach dieser Saison trennen würden, war schon länger beschlossene Sache. „Bereits in der Winterpause informierte ich die Verantwortlichen des SV Zeitlarn, dass ich in der neuen Saison nicht mehr als Trainer zur Verfügung stehen werde. Das liegt überhaupt nicht an der Mannschaft oder am Verein. Mir fehlt schlichtweg die hundertprozentige Motivation nach vielen Jahren als Trainer und ich möchte einfach nicht mehr diese unbedingte Verpflichtung haben, als Coach dreimal pro Woche auf dem Platz stehen zu müssen“, findet Smolarczyk offene Worte. Weiter führt er aus: „Ich hinterlasse auch in Zeitlarn eine intakte Mannschaft mit viel Potenzial und tollen Charakteren, und wünsche den Jungs und Edi zusammen mit meinem Co-Trainer und Kumpel Simon Bucher nur das Beste. Dass es dann genauso läuft wie beim BSC, würde wohl niemand ablehnen“, schmunzelt der 36-Jährige.



Zeitlarns Fußball-Abteilungsleiter Peter Kröninger gibt Smolarczyk warme Worte mit auf den Weg: „Was ich an Tobi sehr schätze, ist seine Offenheit, Menschlichkeit und sein Umgang mit den Spielern. Er hat gute Arbeit geleistet und wurde im Umfeld sehr gelobt.“ Gleichzeitig ist Kröninger froh, die Nachfolgelösung nun unter Dach und Fach gebracht zu haben. Warum Edi Ipfelkofer der richtige Mann ist, erläutert der Funktionär so: „Wir hatten in der Vergangenheit gewisse Probleme mit Disziplin, inzwischen haben wir aber eine gewisse Grundstabilität. Sportlich wollen wir mehr Konstanz reinbringen. Das war speziell nach der Winterpause oft ein Problem. Hierzu ist Edi als 'Schleifer' der passende Trainer. Im Fußball kann man zwar nie planen, dennoch kann man mehr dafür tun, konstanter zu werden. Da ist auch die Mannschaft gefordert“, sagt Kröninger. Des Weiteren: „Edi hat Stallgeruch, denn er hat einst bei uns in der Bezirksliga selbst gespielt. Er kennt das Umfeld und erfährt von allen Seiten Zuspruch.“ Viele Jahre coachte der ehemalige Jahn-Spieler die SpVgg Ziegetsdorf, führte sie schließlich in die Bezirksliga. Gleiches gelang dem Erfolgstrainer nun mit dem BSC Regensburg, bei dem er zwei Jahre tätig war.



Froh sind die Verantwortlichen auch darüber, dass Simon Bucher (38) weiterhin als Co-Trainer zur Verfügung steht. „Das war uns ganz wichtig. Edi und Simon können und werden sich sehr gut ergänzen“, ist Kröninger überzeugt.



Zusätzlich wird das Trainerteam des Kreisklassisten um einen Mann erweitert. Und zwar mit Lam Tran, der bisher dem Trainergespann der Zweiten angehörte. Zukünftig wird der 25-Jährige Ipfelkofer und Bucher in ihrer Trainingsarbeit unterstützen. Als Übungsleiter der A-Klassen-Mannschaft, die eine SG mit dem TB/ASV Regenstauf bildet, wird auch nächste Saison Nedzad Mandzukic verantwortlich zeichnen. „Im Laufe der Saison werden zwölf Spieler der A-Jugend für den Herrenbereich spielberechtigt. Diese sollen Stück für Stück hochgezogen werden. Generell schauen wir, in den nächsten Jahren mehr Nachwuchsspieler in die Herrenmannschaften zu bringen“, blickt Peter Kröninger voraus. Nächste Saison möchte der SV Zeitlarn in der Kreisklasse 2 wieder oben mitmischen – mit einem neuen Chefanweiser und noch mehr Konstanz in den Leistungen und Ergebnissen.