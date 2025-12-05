Ioannis Mitrou verstärkt den TSV Rothwesten

Der TSV Rothwesten freut sich, einen weiteren starken Winter-Neuzugang im Bergstadion begrüßen zu dürfen: Ioannis Mitrou wechselt zur Rückrunde vom SG Wettesingen/Breuna zu unserem TSV und wird ab sofort das rot-blau-weiße Trikot tragen.

Mitrou bringt nicht nur Qualität, sondern auch wertvolle Erfahrung aus seiner bisherigen Station mit. Der dynamische und zweikampfstarke Spieler passt perfekt in das Anforderungsprofil unseres Trainerteams und soll maßgeblich dazu beitragen, die Ziele der Rückrunde zu erreichen. Seine spielerische Übersicht und Mentalität machen ihn zu einer wichtigen Verstärkung – sowohl auf als auch neben dem Platz.

Neben den jungen Neuzugängen Edi Berischa (bereits seit Oktober spielberechtigt), Osman Suffi, Alan Mohammed, Elias Rezai und Luca da Silva ist Ioannis ein weiteres bedeutendes Puzzleteil in der Kaderstruktur des TSV Rothwesten. Mit dieser Mischung aus Talent, Dynamik und Erfahrung möchte unser Verein optimal in die zweite Saisonhälfte starten.