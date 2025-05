»Investition fürs Leben«: Alikaj macht als Kosova-Trainer weiter

Von der A-Klasse bis hoch in die Landesliga – der kometenhafte Aufstieg des FC Kosova Regensburg in den letzten zehn Jahren ist eng mit den Namen Enkel Alikaj verknüpft. Im Jahr 2017 kam der Ex-Profi von Albanien nach Deutschland und schloss sich dem FC Kosova an. Zunächst als Spieler, ehe er im Jahr darauf zum Cheftrainer befördert wurde. Jüngst hat der 43-Jährige den Kosova-Verantwortlichen für ein weiteres Jahr zugesagt. Es wird sein achtes Trainer-Jahr am Weinweg sein. Nach dem Ausscheiden von Mario Albert als Coach in Ettmannsdorf wird Alikaj zum dienstältesten Chefanweiser aller Klubs der Landesliga Mitte.

„Ich bin seit mittlerweile acht Jahren beim FC Kosova. Als ich zum Verein kam, spielte die Mannschaft in der Kreisliga, heute in der Landesliga. Die Tätigkeit bei Kosova ist für mich nicht nur ein Zeitaufwand – es ist eine Investition fürs Leben. Deshalb ist es für mich selbstverständlich, dass ich mich nicht so leicht von diesem Verein trennen kann“, erklärt Alikaj seinen Entschluss, eine weitere Saison dranzuhängen. Natürlich habe er nach all den Jahren auch darüber nachgedacht, eine Trainer-Pause einzulegen. „Doch nach der Rückkehr von Lulzim Ilazi in die Vorstandschaft und einem langen Gespräch mit ihm, in dem er mir seine Vision für den FC Kosova erklärte, habe ich mich dazu entschieden, auch in der neuen Saison als Trainer weiterzumachen.“



Im Lager des Landesligisten ist die Freude riesengroß über den Verbleib des Bezirksliga-Meistertrainers. „Jeder bei uns in Verein – ob Verantwortlicher oder Spieler – ist glücklich über die Entscheidung von Keli, noch mindestens (!) ein Jahr weiterzumachen“, sagt der sportliche Leiter Lum Gashi. Für die kommende Spielzeit in der Landesliga Mitte steckt er ambitionierte Ziele: „Nach den gelungen Einstieg in die Landesliga steigen die Ansprüche. Wir wollen oben mitmischen und mit der gelösten Trainerfrage haben wir bereits den größten Schritt in diese Richtung getan.“



Ähnlich ehrgeizige Töne kommen vom Trainer: „Sowohl in meiner Karriere als Spieler als auch als Trainer war es immer mein Ziel, um die Tabellenspitze zu kämpfen. Diese Ambition versuche ich auch meinen Spielern zu vermitteln. Wichtig für uns in der anstehenden Saison ist, dass wir uns – nach einigen wichtigen Abgängen – gut organisieren und ein Team aufbauen, das Spaß am Fußball hat, den Ball am Fuß liebt und das in der Landesliga ein ernstzunehmender Faktor sein wird“, erklärt Enkel Alikaj.