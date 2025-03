Intime Berührungen vom Spielerberater? Medienbericht spricht von mehr als 100 Fällen

Correctiv hat in den vergangenen anderthalb Jahren mit elf Fußballern gesprochen, darunter auch Bundesligaspieler. Vier von ihnen unterzeichneten eidesstattliche Versicherungen für ihre Aussagen.

Sie alle wurden von N. betreut und schildern unabhängig voneinander ihre Erfahrungen aus den Jahren 2010 bis 2023, die ähnlich abliefen: Bei Untersuchungen des Beraters seien jeweils nur der Spieler und N. anwesend gewesen. Mehrere Spieler schildern, wie der Berater sie aufgefordert habe, die Unterhose auszuziehen. Anschließend hätten sie nackt Übungen absolvieren müssen und seien vom Berater berührt worden, auch im Intimbereich.

Ein damals 16-jähriger Spieler erinnert sich: N. habe regelmäßig Übungen mit ihm gemacht und ihn dabei an verschiedenen Stellen am Körper berührt. „Ich kann mich noch genau erinnern, wie er mich am Schambein berührt hat oder innen in der Leiste und dort reingedrückt hat“, sagt der Spieler, der damals für eine Nachwuchsmannschaft der SpVgg Unterhaching spielte. Vor einer Behandlung habe der Spielerberater „Darf ich?“ gefragt. Als der Spieler mit „ja“ reagierte, habe N. seinen Hoden zur Seite gelegt und zwischen Oberschenkel und Unterleib gedrückt.

Strafrechtliche Konsequenzen drohen – Agentur weist Vorwürfe gegen Berater zurück

Der Spielerberater selbst weist die Vorwürfe zurück. „Ich behandle niemanden sportmedizinisch, ich bin kein Arzt“, sagte er in einem Telefonat mit Correctiv. In einer schriftlichen Stellungnahme distanziert sich der Berater von dem Vorwurf, es habe „gezielte Berührungen im Intimbereich“ gegeben und berichtet von „Angeboten“ unter anderem als Erstanlaufstelle für medizinische Fragen oder Statik Checks.

Er empfinde es als zutiefst beleidigend und verletzend, „dass diesem Vorgehen nun eine sexuelle Konnotation verliehen werden soll.“ Die Rechercheergebnisse ließ Correctiv von Christina Clemm einordnen, einer renommierten Fachanwältin für sexualisierte Gewalt. „Nach den Berichten scheint offensichtlich, dass hier das besondere Abhängigkeitsverhältnis, das zwischen Spielern und Berater bestanden hat, ausgenutzt wurde“, sagt Clemm. Strafrechtlich könnten die Handlungen, wenn die Schilderungen zutreffen, unter den Aspekten „der sexuellen Nötigung, der sexuellen Belästigung, der Körperverletzung oder Nötigung“ relevant sein.

Zu den zahlreichen Spielern, die N. betreute, zählten mindestens 40 Spieler des Drittligisten SpVgg Unterhaching. Ein Pressesprecher des Vereins gibt an, dass sich Spieler unregelmäßig über „Untersuchungen durch N.“ ausgetauscht hätten. „Gesprochen haben hierüber aber stets nur volljährige Spieler, dass minderjährige Spieler nackt untersucht wurden, war nicht Thema“, sagt der Sprecher.

Heute arbeitet N. in einflussreicher Funktion bei einer Spielerberateragentur, in der er besonders für den Nachwuchsbereich und medizinische Kontakte zuständig ist. Diese äußerte sich zu den Vorwürfen. „Nach unseren Überprüfungen in den letzten Tagen finden wir für Ihre Vorwürfe keinen Anhaltspunkt“, schreibt ein Geschäftsführer der Agentur.