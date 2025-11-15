 2025-10-30T14:25:35.653Z

Sponsoring
Ein exklusives Apres Ski Event wartet auf dich und dein Team. – Foto: interwetten

Interwetten spendiert dir und deinem Team ein Apres Ski Event

Perfekte Pisten ⛷️, Sonne 🌞 , Pulverschnee ❄️ , kühles Bier 🍺 und deine Fußballmannschaft – klingt nach dem perfekten Jahresabschluss, oder?

Interwetten macht’s möglich und mit etwas Glück bekommt ihr ein exklusives Apres Ski Event im Wert von 5.000€ spendiert. Erholt euch von der Hinrunde in den Bergen und genießt ein einmaliges Apres Ski Event mit eurer Mannschaft!

⚡️ So einfach seid ihr dabei:

  1. Meldet euch hier an – egal ob Bestands- oder Neukunde.
  2. Tätigt eine Einzahlung (15€) bei Interwetten.
  3. Jeder Mitspieler zählt! Je mehr Teammitglieder an der Aktion teilnehmen, desto größer eure Gewinnchance!

👉🏻 Jetzt hier mitmachen und die Koffer packen!

