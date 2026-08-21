Interwetten machts möglich: Ein Weltfußballer bei einem Amateurklub

Viele strahlende Gesichter auf der Anlage des SV Zamdorf: Die Gewinnermannschaft samt ihres Stargasts Lothar Matthäus. – Foto: FuPa

Stell dir vor: Weltmeister Lothar Matthäus und deine Fußballmannschaft auf eurem Trainingsgelände – klingt nach der perfekten Trainingseinheit, oder? Was sich anhört wie ein Traum, hat „interwetten“ in einer Aktion möglich gemacht.

Kreisliga-Alltag trifft auf Weltmeister-Glanz: Auf der mit drei Sportplätzen wundervollen Anlage des SV Zamdorf begrüßte der Gewinnerverein seinen Stargast Lothar Matthäus. Bei sommerlichen Temperaturen war die Stimmung und Atmosphäre auf der Anlage von Anfang an prächtig und der Weltfußballer und Weltmeister ließ sich gleich anstecken.

Bei einer lockeren Fragerunde plauderte der Stargast humorvoll aus seiner Vergangenheit und gab auch viele interessante Anekdoten aus seiner eigenen Karriere preis. Zum Abschluss folgte noch die Trainingseinheit, die der Ex-FC Bayern-Kicker interessiert verfolgte und auch hin und wieder mit kleinen Tipps und Ratschlägen optimierte.

„Als wir erfahren haben, dass wir ein Training mit Lothar Matthäus bei einer Aktion von interwetten & FuPa gewonnen haben, war der Hype und die Vorfreude natürlich groß. Wann hat ein Amateurverein schon einmal die Möglichkeit, dass eine echte Legende des deutschen Fussballs dem Training beiwohnt“, so Zamdorf -Coach Maximilian Krüger über seinen Trainerkollegen an diesem Abend. „Lothar hat unser Training aufmerksam verfolgt und sich einen Eindruck von unserer Mannschaft gemacht. Für die Spieler war es natürlich eine zusätzliche Motivation, unter den Augen eines Mannes zu trainieren, der selbst über Jahrzehnte auf höchstem nationalen und internationalen Niveau gespielt hat. Die Tipps, Erfahrungen und Geschichten aus seiner Karriere waren für alle Beteiligten sehr wertvoll. Es war ein Erlebnis, dass wir als Mannschaft und Verein sicherlich nicht so schnell vergessen werden.“ Nach diesem absoluten Highlight-Abend dürfte der heimische SV nun voller Energie und Zuversicht zum ersten Punktspiel am kommenden Sonntag zum SV Weichs reisen.





🎥 Hier gehts zum Highlight-Video des Trainingsabends...👇🏻🤩