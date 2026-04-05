Interviews und Bierduschen nach dem Neuwerker Pokalsieg

Es war die Premiere des Kreispokal-Finaltags in Mönchengladbach-Viersen auf der Anlage der Sportfreunde Neuwerk, und man darf sagen, dass es ein absolut runder und gelungener Tag war. Zwar trübte der Ausfall des Spiels um Platz drei bei der Ü32 ein wenig die Laune, blieben so doch nur noch drei Spiele übrig, weil es ja auch bei den Männern das kleine Finale nach dem Rückzug des SV Lürrip nicht gab. Aber das Finale der Männer sahen über 500 Zuschauer, das kann sich durchaus sehen lassen.
Das gilt auch für das Spiel, das die Neuwerker Gastgeber letztlich mit 4:2 gewannen, nach einer dramatischen Schlussphase, in der der Rheydter SV drauf und dran war, noch den Ausgleich zum 3:3 zu erzielen, dann in einem Konter lief (wir berichteten hier).
Nach dem Finale holten wir uns neue beide Trainer und den Kapitän des REWOVE-Kreispokalsiegers vor die Kamera. Rheydts Trainer Arian Gerguri erkannte dabei den Sieg des Bezirksligisten an, lobte aber auch sein Team für die Einstellung nach der Pause. Seinen Unmut bekundete er allerdings über die Leistung des Unparteiischen.
Dem wollte sein Gegenüber Dony Karaca nicht beipflichten, räumte aber auch ein, dass das für einen Sieger nun auch immer etwas leichter sei. Eine Chance, das Interview trocken zu beenden, hatte er derweil ebenso wenig wie Neuwerks Kapitän Tristan Benten, dem das an diesem Abend dann aber auch alles egal war. Die Party-Nacht am Gthersweg dürfte es danach in sich gehabt haben. Schaut Euch die Video-Interviews hier in voller Länge an:
Sportfreunde Neuwerk – Rheydter SV 4:2
Sportfreunde Neuwerk: Phillip Beckers, Özgür Sezgin, Michael Hermes, Tristan Yannick Benten, Marc Nickels, Gian-Luca Mermann, Lasse Buschmann, Leon Jansen, Marius Meffert (83. Dominik Klouth), Berkan Dursun (65. Emmanuel Adu), Marwan El Khoulati Haroun (75. Anton Müller) - Trainer: Erdogan Karaca
Rheydter SV: Oguz Aydin Ürkmez, Onur Altuntac, Vitali Kwitko, Baris Han Karaman (46. Florian Vitia), Kevin Adrovic, Aleksandar Milenovic (83. Baris Ibrahim Dalbun), Durukan Celik, Nikita Maul (90. Karsten Waniek), Mats Schleszies, Melih Karakas, Mohamedyasine Belhamri (46. Sergen Camcioglu) - Trainer: Arian Gerguri
Schiedsrichter: Josif Tsivalidis (Viersen) - Zuschauer: 517
Tore: 1:0 Gian-Luca Mermann (2.), 2:0 Lasse Buschmann (26.), 3:0 Berkan Dursun (40.), 3:1 Florian Vitia (60.), 3:2 Melih Karakas (86. Handelfmeter), 4:2 Dominik Klouth (90.+8)