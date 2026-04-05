Interviews und Bierduschen nach dem Neuwerker Pokalsieg Nachdem die Sportfreunde Neuwerk sich im Finale des REWOVE-Kreispokals mit 4:2 gegen den Rheydter Sv durchgesetzt hatten, haben wir für Euch noch Video-Interviews geführt - und die endeten nicht immer trocken. von Sascha Köppen · Gestern, 14:30 Uhr · 0 Leser

Von hinten droht Ungemach: Neuwerks Keeper Phillip Beckers duscht Dony Karaca mit Bier. – Foto: Screenshot

Es war die Premiere des Kreispokal-Finaltags in Mönchengladbach-Viersen auf der Anlage der Sportfreunde Neuwerk, und man darf sagen, dass es ein absolut runder und gelungener Tag war. Zwar trübte der Ausfall des Spiels um Platz drei bei der Ü32 ein wenig die Laune, blieben so doch nur noch drei Spiele übrig, weil es ja auch bei den Männern das kleine Finale nach dem Rückzug des SV Lürrip nicht gab. Aber das Finale der Männer sahen über 500 Zuschauer, das kann sich durchaus sehen lassen.

Das gilt auch für das Spiel, das die Neuwerker Gastgeber letztlich mit 4:2 gewannen, nach einer dramatischen Schlussphase, in der der Rheydter SV drauf und dran war, noch den Ausgleich zum 3:3 zu erzielen, dann in einem Konter lief (wir berichteten hier). Nach dem Finale holten wir uns neue beide Trainer und den Kapitän des REWOVE-Kreispokalsiegers vor die Kamera. Rheydts Trainer Arian Gerguri erkannte dabei den Sieg des Bezirksligisten an, lobte aber auch sein Team für die Einstellung nach der Pause. Seinen Unmut bekundete er allerdings über die Leistung des Unparteiischen.